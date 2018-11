Een man zonder pep

Ik schreeuwde naar duiven, trapte vuilniszakken, die niet wilden blijven staan, ­venijnig overeind, en gooide een zak wortelen ­ongeopend in de prullenbak omdat het me niet lukte het plastic open te trekken – mijn falen met oerkreten begeleidend. Mijn gezin kwam steeds vaker aanrennen; wat ik in godsnaam aan het doen was. Mijn ­zenuwstelsel was overspannen aan het raken. Geen wonder, want ik dronk misschien wel vier, of nee, vijf, misschien wel zes, nee wacht, één, ja één, emmer per dag.

In plaats van te minderen, stop ik helemaal. Me beperken tot dat enkele kopje in de ochtend is een strijd die ik ga verliezen. Dus cold turkey: exit mokka. De hoofdpijn van de eerste dagen is episch. Een onzichtbare Chinese triade-bende gooit de hele dag haar vliegende bijlen in mijn schedel. Zonder pep in de ochtend ben ik tot het middaguur een strompelende melaatse versie van mezelf die misschien het kind wel op school krijgt maar met een pyjamabovenkant in plaats van een trui aan en zonder sokken. In mijn huis word ik door deurposten gebodycheckt. Ochtendafspraken bellen om te vragen waar ik blijf. Dit gaat zo niet.

Koud afdouchen

Ik moet een nieuwe vorm van pep. Ik probeer koud afdouchen. Lijkt me heel verkwikkend. De laatste minuut van het douchen draai ik het warm helemaal weg. Bam, mijn hele lijf verstijft, ik hap naar zuurstof – rustig blijven – mijn vingers zoeken grip op de gladde tegelwand. Kom op. Niet die orang-oetanggeluiden. Lucht! Nu! Met schuddende borst blaas ik uit: ‘shhhhhh’. Wat het beste blijkt te werken om mijn ademhaling weer op gang te krijgen, is twerken. Deze hiphop­manier van heupen en billen bewegen vanuit een squadpositie is heus niet alleen voor vrouwen. Het is ook voor stoere, mediterraan ogende mannen die in de ochtend ergens in Amsterdam onder een douche op zoek zijn naar een regelmatige buik­ademhaling.

Twerk

In de derde koffieloze week schiet het tijdens een douche-twerk in mijn rug en sta ik zo lang krom onder het water naar mijn rug te grijpen dat er veel water in mijn linkeroor loopt. Nu heb ik water in mijn oor. Bij de metrohalte sta ik op mijn tenen te ‘hoppen’ terwijl ik mijn hoofd zijlings naar links laat hangen en ik op de rechterkant van mijn hoofd timmer om het water eruit te meppen. Kinderen gaan meespringen. Hun ouders kijken ongerust. Een versleten bontjas oppert: ‘’s Nachts op je zij slapen, dan loopt het water er zo uit’. De volgende ochtend ben ik gebroken. Ik heb de hele nacht geprobeerd op mijn linkerzijde te slapen. Resultaat: nul slaap.

Die avond op de bank word ik in een aflevering van House of Cards wakker omdat mijn vriendin mijn hoofd van haar schouder tilt. We durven alle twee niet te kijken of er kwijl op haar trui zit.