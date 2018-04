Een mens is geen diagnose

Ik ben 59 en werk al meer dan 25 jaren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik werk ambulant met zeer zorgbehoeftige psychiatrische cliënten met een lage zelfredzaamheid. Mijn opdracht: deze cliënten ondersteunen in hun zelfredzaamheid en welzijn op maatschappelijk, sociaal, emotioneel en cognitief niveau. Tien jaren marktwerking in de zorg, met de bedoeling de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten ervan te verlagen, heeft vooral regeldruk en beheersdrang opgeleverd ten koste van 'handen aan het bed' en ons werkplezier. Concurrentie in plaats van samenwerking. Verdienmodellen in plaats van barmhartigheid en medemenselijkheid. De focus is gericht op het geld. Hoe onderscheiden we ons van de concurrent? Hoe blijven wij gezond in plaats van hoe blijft de cliënt gezond. Straks kunnen we naar de beurs en kunnen we met z'n allen investeren in de zieke medemens.

Hoe nu verder? Ik ben tot de conclusie gekomen dat er een grote meerderheid onder het 'werkvolk', maar wellicht ook onder vele managers en bestuursleden, het graag anders willen. Maar we blijven allen slaafs het ingezette, of beter gezegd, het opgelegde beleid volgen. Waarschijnlijk omdat we ons hierin gevangen voelen. Er is geen ontsnappen aan. Wil je het anders doen, krijg je al snel de deksel op je neus omdat dan de financiering in gevaar komt. Minder geld is minder personeel. Minder personeel leidt tot minder 'productie', meer werkdruk en meer uitval. Er wordt wat 'geschaafd', maar dat is het dan ook.

De richting van de oplossing is misschien simpeler dan we denken. Laat de organisatie van de zorg weer parallel lopen aan het hulpverleningsproces. Zorgbehoeftegericht in plaats van geld-gericht. Autonomie in plaats van paternalistisch. Nu bepalen met name de zorgkantoren en overheden op vaderlijke afstand middels hun financiële injecties welke zorg gestimuleerd of afgeremd wordt. Financiële injecties gebaseerd op statische diagnosen en tijdverslindende indicatiestellingen en zorgzwaartepakketten. Maar een mens ís geen diagnose en een diagnose is niet statisch.

Hiermee ontstaat mijns inziens een breuk tussen de zorgvrager en zorgverlener. Hier gaan de belangen van de zorgvrager en de zorgverlener of zorgaanbieder uit elkaar lopen:

De zorgvrager wil ondersteuning bij zijn ervaren gezondheidsproblemen en menselijke behoeften. De zorgverlener moet geld verdienen en deze ondersteunings- en zorgvragen vertalen naar zorgproducten die betaald gaan worden.

De zorgvrager wil zo snel mogelijk geholpen worden. De zorgverlener moet eerst allerlei classificaties en indicatieprocedures rondkrijgen.

De zorgvrager wil als een holistisch mens benaderd worden. De zorgverlener wordt in de hoek van een productmanager geduwd die winst moet maken.

De zorgvrager heeft vertrouwen, flexibiliteit en professionaliteit nodig. De zorgverlener heeft verantwoording, geïndiceerde zorg en productie nodig.

De zorgvrager wil gehoord en gezien worden (menselijke aandacht). De zorgverlener moet administraties, registraties, declaraties en indicaties rondkrijgen.

De zorgvrager heeft loyaliteit en echtheid van de zorgverlener nodig. De zorgverlener moet zich loyaal en productief naar de organisatie tonen.

De zorgvrager wil laagdrempelige en toegankelijke zorg. De zorgaanbieder degradeert de zorgvrager tot een rechthebbende consument binnen een dik pakket van bepalingen en protocollen. De zorgverlener moet als een jurist het doolhof aan regelgeving verkennen en daarbinnen handelen.

En ik nog wel even doorgaan.