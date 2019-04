Eindhoven Airport: Economie is meer dan geld

Column Beste lezer: Detox

29 april Deze week viel het jaarverslag over 2018 van de Persgroep, ons moederbedrijf, op de mat. Altijd interessant om te lezen hoe het 'ons' vergaat. Als ik er al niet van doordrongen was, dan weet ik mailto:c.paulussen@ed.nlhet na het doorbladeren van het jaarverslag wel: wij zijn een onderneming in transitie. Zelden ben ik zo vaak de woorden digitaal en online tegengekomen. Ik begon me zelfs een beetje zorgen te maken over de gedrukte media. Onnodig, zo blijkt.