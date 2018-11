Europa enige democratische werelddeel: Kon Churchill maar één keer uit zijn graf opstaan

Honderdduizenden mensen stonden in 1965 op de donkere dag van Churchills begrafenis langs de Londense straten, liepen in Westminster Cathedral doodstil langs de kist van de man die hun land en Europa had gered. Toen de boot met de kist langs de dokken voer, bewogen de reusachtige hijskranen hun lange armen als laatste groet naar het nietige bootje met de kist dat door de woelige golven ploeterde. Daar voer de laatste grote man van Europa die met zijn meeslepende woorden de Britten door de kritische jaren van de oorlog had geleid. Kon hij nog maar één keer uit zijn graf opstaan om Europa opnieuw te redden. Want net als in 1940 staat Europa voor dreigende ontwikkelingen.

Terrorisme

Ondanks de toegenomen welvaart zijn in Oost-Europa, Oostenrijk en zelfs bij EU-medeoprichter Italië anti-Europese partijen in de regeringen opgenomen. Economisch succesvol Europa staat voor de gevaarlijke uitdaging zijn politieke waarden te verdedigen. Dat zal niet meevallen tegen de opkomende populistische, (extreem) rechtse anti-Europese en antidemocratische stromingen. Daarvoor is bij velen de onvrede te groot. De leiding zal uit haar Brusselse torens moeten komen om te luisteren naar boze burgers die een betere verdeling van inkomens eisen. Naar hun vrees voor terrorisme dat via open grenzen binnenkomt. Hun vrees voor verlies van eigenheid door immigranten. Buitengrenzen moeten strenger bewaakt worden door een Europees leger.

Europa van nu brengt zijn burgers geen visie op veiligheid en behoud van eigenheid. Integendeel, de EU wil openheid naar die boze buitenwereld. Stemmen van regeringsleiders schallen in Europa niet meeslepend door de straten zoals eens de stem van Churchill burgers moed insprak. Het enige overblijvende democratische werelddeel Europa moet weer bezield worden. Een boodschap met een pakkend toekomstbeeld uitdragen naar de verhardende wereld. Opgezweept door gewetenloze demagogen en door Moskou's cyberoorlog wil men echter wegkruipen achter grenzen.

De nieuwe Italiaanse regering wil haar onacceptabel hoge staatsschuld verder verhogen. Daardoor komt de euro opnieuw in gevaar. Dat kan een kettingreactie op gang brengen en als de euro valt, valt de EU.

De Europeanen hebben jonge stemmen nodig om gezamenlijk aan de slag te gaan tegen nieuwe duivels. Stemmen als die van bijna een miljoen Britten die dezer dagen de straat opgingen om in de EU te blijven.

Oplossing

Er is een oplossing: het Europa van Twee Snelheden, door Emmanuel Macron de Uitbreidende Cirkel genoemd: een schisma tussen staten die een federaal Europa willen en vooral Oost-Europese staten die binnen hun enge grenzen willen blijven. De Cirkelstaten omvatten de meerderheid van het inkomen van de EU. De Cirkel zal een gezamenlijke militaire macht en gezamenlijke buitenlandse betrekkingen moeten hebben. De niet-Cirkelstaten zullen zich waarschijnlijk snel weer aanmelden bij de Cirkel, want die verdient het geld, versterkt zijn defensie en spreekt met gezag tegen Donald Trump en Xi Jinping. De Commissie en de Raad zullen de straat op moeten, zoals de Britten in Londen, om Europa te redden van dreigende hordes die, net als in 1940, op ons afkomen. Europa is nog de enige bakermat van menselijke waardigheid en vrijheid. Het heeft vijf eeuwen koloniaal leed over de wereld gebracht maar moet na driekwart eeuw geweldloze vrede niet uiteen vallen.