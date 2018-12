Frisdrankenfabriek Refresco is te groot voor Maarheeze

Frisdrankenfabrikant Refresco mag geen toestemming krijgen om nog meer gratis water op te pompen, vindt een burgercomité in Maarheeze.

Refresco in Maarheeze wil de productie wéér fors uitbreiden. Daarvoor wil Refresco nog meer water aan onze bodem onttrekken. Wij burgers willen geen zetscheuren in onze huizen als gevolg van verdroging van de bodem, niet nog meer vrachtverkeer, lawaai- en geuroverlast en we willen geen aantasting van onze natuurgebieden aan de zuidzijde van Maarheeze. Wat wij willen is een nette en veilige entree van Maarheeze en een groene doorgang naar de bossen.

Refresco in Maarheeze is een productielocatie van een grote buitenlandse multinational waar frisdranken worden afgevuld in blikjes en verpakt. Voor de productie-uitbreiding moeten er bedrijfsgebouwen bijkomen. Daarvoor wil men uitbreiden aan de zuidkant, op grond die nu bestemd is als natuur- en landbouwgebied. Het gebied tussen de huidige fabriek, het Driebos en visvijver 't Tipke. De aanvraag voor meer water heeft nu een ontwerpbeschikking van de provincie. 7 Januari is de laatste dag voor het indienen van een zienswijze bij de provincie.

Bronnen

De provincie wees de vorige aanvraag af om uit nieuwe bronnen per jaar 1 miljoen kubieke meter van tienduizend jaar oud bronwater op 200 meter diep op te pompen. Vrijwel gratis, water dat van ons allen is. Deze uitbreiding zou strijdig zijn geweest met de Waterwet en de EU-regelgeving. Nu wil Refresco in een tweede poging uitbreiden naar 750.000 kuub, maar dan uit de hoger gelegen bronnen op 20 tot 60 meter.

Refresco grenst direct aan woningen. Uitbreiding brengt de inwoners aan de zuid- en oostkant van Maarheeze nog meer vrachtverkeer, verkeersrisico's, stank en herrie. Overlast die direct voelbaar is. Ook verdroogt de bodem verder door de enorme wateronttrekking, waardoor de grond circa 10 centimeter kan inklinken. We liggen ook nog dicht bij de Limburgse breuklijnen en de diepe Maasslenk is instabiel. Dit alles kan leiden tot zetverschillen en schade aan woningen. Krijgen we door de mogelijke bodemverzakkingen toestanden die we kennen van Groningen? Of gaan zoals in Gouda funderingen centimeters per jaar zakken door droogte en muren van huizen scheuren?

Gaat ook deze multinational weer vóór onze belangen als burger? De winsten gaan naar buitenlandse aandeelhouders. Het burgerinitiatief tegen de uitbreiding van Refresco wil dit voorkomen. Wij hebben in Cranendonck mooie bedrijventerreinen voor mkb-bedrijven die veel meer en hoogwaardiger werkgelegenheid creëren. Laten we ons richten op deze lokale bedrijven en dienstverleners, bedrijven die ook een belang als medeburger hebben en die qua omvang nog door de eigen gemeente te ondersteunen en te controleren zijn. Deze Frans-Canadese multinational is een maatje te groot voor Cranendonck.

Milieuovertredingen

Refresco werd eind september nog voor de rechter gedaagd vanwege een viertal zware milieuovertredingen. De rechtbank in Den Bosch legde Refresco een zware boete op van 75.000 euro. Bij de waterzuivering Soerendonk was het tot tweemaal toe alle hens aan dek om ons drinkwater te beschermen (ED 26 september).

Wij hoopten dat de provincie via de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) niet alleen technisch naar de vergunningaanvraag voor de wateronttrekking zou kijken, maar ook de belangen van de natuur en de burgers zou wegen en de aanvraag direct zou afwijzen. Helaas. Het waterbeleid valt onder gedeputeerde Johan van den Hout (SP). Vindt de SP tegenwoordig samen met de VVD dat multinationals boven burgers gaan? GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren ondersteunden ons wel. Terecht, de provincie heeft de wettelijke plicht om de waterreserves goed te beheren en de rechten van ons burgers te erkennen. Wie wordt hier rijk van onze publieke strategische waterreserves? Letterlijk óns appeltje voor de dorst als het nóg droger wordt. Hoezo duurzaamheid? Wie betaalt de schade aan onze huizen? De directie van Refresco en de buitenlandse aandeelhouders?