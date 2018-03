Geef elke gemeente haar eigen verkiezingsdag

OpinieIn de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden de landelijke politici weer het hoogste woord. Dat kan ook anders, vindt de auteur van dit artikel, Marga van Zundert. Zij is journalist en redacteur van Worlds Best News.

Elke gemeente heeft zo haar eigen problemen. De komst van een asielzoekerscentrum, een megastal, betaalbare woningen of het verplicht afval prikken voor een uitkering. In mijn stad, Tilburg, liepen de emoties hoog op over het niet meer wekelijks legen van de groenbak. Boze burgers dreigden maden en gistende groenten op het gemeentehuis te dumpen.

Je stad, je dorp, je wijk, ze laten niemand onverschillig. Logisch, want je woont en leeft er. Toch is de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen veel lager dan bij de landelijke verkiezingen. En een meerderheid van de kiezers die wél naar de stembus gaan, blijkt zich te laten leiden door landelijke thema's. De verre Haagse politiek trekt dus meer stemmers, terwijl de gemeente heel wat meer invloed heeft op ons dagelijks leven. Het is een trend die iedereen ziet en afkeurt, maar er gebeurt weinig om het tij te keren.

Meer belangstelling

Hoe zorgen we voor meer en echte belangstelling voor de gemeentepolitiek? Het antwoord ligt voor de hand: door waar het om draait werkelijk een podium te geven. En dat zijn: lokale onderwerpen en lokale politici. De groenbak, de bomen en het bloemenstalletje kunnen pas aan de orde komen als landelijke politici zich er niet meer mee bemoeien. Dat lukt alleen als elke gemeente haar eigen verkiezingsdag krijgt, voorafgegaan door een eigen, lokale verkiezingscampagne.

Ooit is bedacht dat om de vier jaar tegelijkertijd in alle gemeenten verkiezingen zijn. Dat is inderdaad efficiënt. Maar zo'n gezamenlijke verkiezingsdag zorgt onvermijdelijk voor een dikke landelijke saus die de aandacht voor onderwerpen op lokaal niveau verstikt.

In Amsterdam gingen de landelijke fractievoorzitters in debat om de gemeenteraadsverkiezingen 'aan te jagen'. Het werd vooral een debat over de Nederlandse identiteit, een probleem dat in Amsterdam nauwelijks speelt, dat in Amsterdam niet kan worden opgelost en dat werd gebracht door politici waar je in Amsterdam niet op kunt stemmen. Hoe logisch is dat?

Eigen verkiezingsdag

Een volledig eigen verkiezingsdag biedt iedere gemeente haar eigen verkiezingstijd, haar eigen woordvoerders en haar eigen thema's. Het zet onderwerpen als een 30-kilometerzone, het armoedebeleid of het nieuwe winkelcentrum bovenaan de debatlijst. Onderwerpen waar het in die gemeente echt over gaat en waarin burgers oprecht zijn geïnteresseerd. Je kunt erover discussiëren met mensen die je kunt bellen en op wie je op kunt stemmen.

Een eigen verkiezingstijd stimuleert ook lokale politici en gemeenten om hun burgers meer te betrekken bij het bestuur. De opkomst wordt dan volledig hun verantwoordelijkheid. Ze kunnen niet meeliften op landelijk succes of nationale media-aandacht van Haagse politici. Die aandacht moeten ze zelf creëren met hun eigen plannen en resultaten.