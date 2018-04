Geef geen stem maar orgaan

Onlangs las ik het artikel 'Ruim helft van kiezers is voor referendum over orgaandonatie', waarin werd gezegd dat er een grote kans is op een referendum over de nieuwe, met moeite aangenomen, donorwet. Ik snap niet waarom er een referendum zou moeten komen en ik zou graag willen uitleggen waarom.

Eerst wil ik ingaan op de reden voor het aanvragen van een referendum. De initiatiefnemers zijn namelijk mensen van de website GeenStijl. De vraag is maar of deze mensen de donorwet willen veranderen, omdat ze het niet eens zijn met de wet of omdat ze D66-lijsttrekker Alexander Pechtold een hak willen zetten. Dit laatste is aannemelijk, omdat GeenStijl Pechtold graag pest.

Het zou zonde zijn als weer gesleuteld wordt aan een wet die zo belangrijk is, alleen maar omdat een aantal mensen D66 wil lastigvallen. Er is een enorm tekort aan donoren en de nieuwe wet zou een uitkomst zijn. Als er een referendum gehouden wordt, is er een kans dat de wet weer wordt aangepast en dan zijn we weer terug bij af.

Dwarszitten

De enige reden voor het aanvragen van een referendum mag zijn dat mensen het volledig oneens zijn met een besluit. Daar mag geen andere reden achter zitten en al helemaal niet het dwarszitten van een politieke partij.

Daarnaast leent deze wet zich helemaal niet voor een referendum. Alle mensen die het niet prettig vinden om hun organen na de dood af te staan, kunnen dat gewoon aangeven. Waarom zou je moeten kiezen voor of tegen een wet die op zichzelf de mogelijkheid biedt een keuze te maken voor of tegen orgaandonatie? Er zijn genoeg Nederlanders die gewoon anderen willen helpen door na hun overlijden hun organen af te staan. Zij zouden zelf immers ook graag een donororgaan ontvangen als zij dat nodig hadden. Willen we het dan voor deze Nederlanders net zo moeilijk houden om je te registreren als het kort geleden was?

De nieuwe wet verplicht niemand om donor te worden en laat iedereen over zijn eigen lichaam beslissen. Daar hoeft geen referendum aan te pas te komen.

Tot slot denk ik dat dit mogelijke referendum een verkeerd beeld geeft van wat wij, als Nederlanders, eigenlijk willen. Allereerst zullen de meeste tegenstemmers waarschijnlijk meer uit angst stemmen, omdat ze niet goed genoeg geïnformeerd zijn, dan op basis van kennis over de wet. Dit geeft al meteen een scheef beeld. Aangezien het verschil in percentage van voor- en tegenstemmers klein is, kan de minste invloed van angst of onwetendheid een totaal andere uitslag geven. Bij zulke kleine verschillen wordt het percentage kiesgerechtigden dat daadwerkelijk komt stemmen ook steeds belangrijker. Als niet het grootste deel van de bevolking komt stemmen, kan ook dit een verkeerde uitslag geven.

Jongeren

En hoe zit het met de jongeren die niet kunnen stemmen, maar die zich wel (met toestemming van hun ouders) kunnen registreren als donor? Ik, als veertienjarige, ben voor de nieuwe donorwet en met mij vele jongeren. Wij hebben alleen het recht niet om te stemmen. Juist degenen die in de toekomst nuttige organen kunnen leveren worden niet gehoord. Al met al is de beslissing die met dit referendum genomen wordt veel te afhankelijk van kleine factoren, die zo'n belangrijke wet niet zouden mogen beïnvloeden.