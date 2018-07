Geen flessenhals in de rondweg

OpinieEindhoven komt weer eens met een heel verkeerd besluit in het verkeer, vindt Kees van Heijst, de auteur van dit artikel. Hij is afgestudeerd aan de TU/e.

Bijna iedereen in Eindhoven en omgeving wordt geraakt/is betrokken bij de verkeersproblematiek in de stad. Iedereen heeft wel een mening over hoe de problemen aan te pakken, afhankelijk van de betrokkenheid en waarschijnlijk ook door de mate waarin men erdoor wordt geraakt.

Er is natuurlijk een heftige discussie ontstaan toen de Vestdijk werd ‘geknipt’. En gezien de ligging van dit kruispunt en daarmee de betrokkenheid van velen varieerden de meningen van verbaasd via onwerkbaar tot onzinnig.

Luchtverontreiniging

Komt daarbij nog eens de discussie over de mate van luchtverontreiniging die, afhankelijk van de belanghebbende, op een voor hem gunstige manier wordt gemeten. Dit leidt dan weer tot conclusies die uiteenlopen van de knip heeft niets opgeleverd tot er is een significante verbetering opgetreden.

Het lijkt erop dat het schier onmogelijk zal zijn om een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is.

Inmiddels is men ook begonnen om de kruising Montgomerylaan/rondweg om te bouwen tot een ongelijkvloerse kruising. Voorwaar een zeer goed initiatief als eerste stap om de volledige rondweg om te bouwen tot een doorgaande weg met ongelijkvloerse kruisingen, à la de Périferique rondom Parijs. Als we grootstedelijke ambities hebben, moeten we dat per slot van rekening ook laten zien.

Eenbaansvariant

Maar nu komt het meest schrikbarende van dit verhaal. Toen ik een artikel in deze krant las over deze werkzaamheden vielen de schellen van mijn ogen toen ik las dat we de doorgaande weg gaan versmallen tot een simpele één baans variant!! Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand dit heeft bedacht?

Overal ter wereld worden wegen verbreed, vergroot of anderszins de capaciteit vergroot, zoals gebeurd is op de A2, waar we van drie rijstroken naar vijf rijstroken zijn gegaan, of de ring rondom Eindhoven, waar de capaciteit aanzienlijk is uitgebreid. Ook de toevoerwegen naar en van Eindhoven zoals de A67 en de A58 komen vroeg of laat aan verbreding toe, afhankelijk van beschikbare financiële middelen.

De betekenis van de rondweg zal worden vergroot omdat niemand doorgaand verkeer in het centrum wil. En wat gaan wij doen? We gaan een flessenhals aanbrengen in een belangrijke verkeersader die het verkeer rondom de stad moet leiden!! Onbegrijpelijk, onzinnig en onvoorstelbaar dat zoiets een goedkeuring heeft gekregen van de gemeenteraad.

Plan

Wie bedenkt zo’n onzalig plan? Ik heb een voorstel: sluit de Vestdijk vanaf het Pullman hotel tot Fellenoord af voor autoverkeer. Laat een goede toegang tot de parkeergarage in de Heuvelgalerie bestaan via de Hertogstraat en een afvoer via de Kanaalstraat en Kanaaldijk naar de rondweg. Eventueel met gratis parkeren bij hotel Eindhoven voor de openbaar vervoergebruikers. Vanuit het noorden heeft men toegang tot de parkeergarages bij de Bijenkorf en de Mathildelaan. De toegang tot het NS station kan aan de zuidkant via de Parklaan en de Fuutlaan en aan de noordkant via de Kennedylaan. Tenzij een onverlaat op het idee komt om van de Kennedylaan een fietspad te maken als aansluiting op de A2.

Afsluiting van de Vestdijk lijkt een forse ingreep, maar één baantje voor auto’s is ook geen oplossing. Bovendien is dan de discussie over de luchtvervuiling in één keer uit de wereld geholpen. En er is niemand die nu nog klaagt over de afsluiting voor autoverkeer van de Rechtestraat of Vrijstraat. Het is een kwestie van wennen, met behoud van toegankelijk van de stad van onze winkels en horecabedrijven. En maak van de rondweg een serieuze verkeersader.

Gebruikers

Hiermee wil ik aangeven dat ik niet alleen aan de autobestuurders denk, maar ook aan de bewoners en gebruikers van de binnenstad. Uiteindelijk moeten we een leefbare stad overhouden met relatief gezonde lucht en ruimte voor iedereen die daar wil zijn. Het is onmogelijk het aantal auto’s ongelimiteerd te laten groeien en op die manier de stad te laten verstikken. Maar de auto volledig uit Eindhoven verbannen is niet realistisch en ook niet nodig.Weg met dat onzalige plan van die flessenhals in de rondweg.