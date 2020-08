Geen publiek, dat belooft veel voor de Tour

ColumnDe laatste weken is duidelijk geworden welke sporten zonder publiek kunnen en welke niet. Afgelopen zondag was de Champions League-finale tussen Bayern München en Paris Saint German. Op papier een gedroomde finale tussen twee grootmachten. Een finale gespeeld in Lissabon, waar de slotronden afgewerkt zijn, als een soort mini-toernooi met knock-outwedstrijden.