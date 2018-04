De Inspectie ziet kwaliteitsverlies in alle vakken. Minister Slob wijt het verval aan de vele taken die de scholen er telkens bij krijgen. En Hans Wiegel constateert in zijn column in De Telegraaf (21-4) : 'veel onderwijzers schieten tekort op kennis en kwaliteit'. Het verval ligt dus aan de opleiding, die minder adequaat toegeruste onderwijskrachten aflevert. Hoeveel leerkrachten kunnen zelf nog rekenen en behoorlijk Nederlands schrijven als ze voor de klas gaan staan?

Maar er is meer aan de hand. Zelf zat ik op de lagere school, zoals die toen nog heette, van 1945-1951. De meesters van toen kregen om te beginnen andere kinderen voor hun neus dan het verwende spul dat nu door de ouders op school wordt gedropt. De prinsjes en prinsesjes van nu waren er toen dus nog niet. Geen 24/7 heersende smartphones. Geen ouders die de meester fysiek belaagden. Het gezag van de meester was vanzelfsprekend. Ook onze klassen telden 40 kinderen of meer. Ik maakte mee dat een meester gedurende een heel schooljaar de deur tussen twee klaslokalen open moest laten staan om twee klassen tegelijk te begeleiden. Er waren nauwelijks leermiddelen, maar het personeel werkte er gemotiveerd mee. 'Rugzakjes' waren er niet, in elk geval geen tien verschillende die je nu in één klas kunt aantreffen. Ga er maar aan staan. Een directeur kende de school ook niet. Het hoofd van de school deed zelf een of twee klassen. Aan staken dacht niemand.