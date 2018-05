Griezelig als overheid ouderen ziet als kostenpost, maar niet iedereen wordt lachend tachtig

De initiatiefnota voor een toekomstbestendige ouderenzorg die GroenLinks onlangs heeft uitgebracht heet Lachend tachtig worden. In dit stuk geeft initiatiefneemster Corinne Ellemeet aan dat zij er niet langer omheen wil draaien, ze vindt dat beter gekeken moet worden naar het nut en de noodzaak om mensen op leeftijd nog wel te opereren. Deels omdat ouderen dat zelf niet willen, maar ook om het financiële gewin.

Als ik lees dat soms bij 70-plussers een kwetsbaarheidsonderzoek wordt verricht om te meten of men wel of niet opereert, dan komen de grenzen wel erg dicht bij elkaar te liggen. Werken tot je bijna 70 bent en als je die leeftijd hebt bereikt met de kwaaltjes, die je als ouder wordende mens hebt, gewikt en gewogen worden of je nog wel moet worden geholpen.

Griezelig

Ik vind het een beetje griezelig worden dat vanuit de politiek steeds maar opmerkingen worden gemaakt dat ouderen de voornaamste kostenpost zijn van de steeds maar duurder wordende zorg.

Het kan best zo zijn, dat sommige ouderen langzamer herstellen en soms zwakker een ziekenhuis uitgaan dan zij er ingaan. Het kan ook zo zijn dat een operatie geen enkel nut meer heeft, maar dan is - lijkt mij - de arts de aangewezen persoon om dat kenbaar te maken.

In hetzelfde artikel, waarin Ellemeet haar verhaal doet, lees ik dat een specialist in de ouderengeneeskunde aangeeft dat ouderen, net als iedereen, de beste behandeling dienen te krijgen en dat een vitale 79-jarige, die bijvoorbeeld een nieuwe hartklep krijgt, nog de kans heeft op tien goede levensjaren. Ik heb daarom meer vertrouwen in een arts, die bij het afleggen van zijn artseneed heeft gezegd 'ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens' dan in een politicus die in een totaal andere richting haar brood verdiende, namelijk als directeur bij een culturele onderneming. Het wordt tijd dat men gaat beseffen dat de ouder wordende mens vaker meer aandacht vraagt als het gaat om de kwaliteit van zijn leven en welzijn dan iemand in de fleur van zijn leven. Dat kost vanzelfsprekend geld. Het is ook vanzelfsprekend dat de overheden in stad en land dat al lang wisten.

Kosten

In de jaren vijftig/zestig zijn al heel wat rapporten geschreven en zijn onderzoeken gedaan naar de kosten van de sterke vergrijzing na de eeuwwisseling. Men wist dat die er aankwam, maar men heeft er in al die jaren niets aan gedaan. Met als gevolg dat de zorgkosten nu een hoop kopzorg met zich meebrengen, vooral voor degenen die de zorg zo hard nodig hebben. Voor hen is de kwaliteit van leven en welzijn soms ver te zoeken en is de weg naar de tachtig echt geen weg die lachend wordt afgelegd. Zeker als daar nog eens bij komt, dat men het vaak niet meer zonder voldoende huishoudelijke ondersteuning trekt. Als men dan nog in Eindhoven woont, waar voor tientallen miljoenen euro's op de zorg moet worden bezuinigd, is men helemaal de pineut!

De vraag is of de mensen die huishoudelijke ondersteuning niet kunnen missen, wel de pineut mogen worden van een jarenlang slecht financieel beleid. Als onze Eindhovense overheid denkt dat met allerlei enigszins vreemde voorstellen, zoals in de folder Samen zorgen voor een schoon huis, de miljoenentekorten kunnen worden weggewerkt, heeft men het goed mis.

In die folder lees ik dat huishoudelijke ondersteuning in de vorm van de was doen wel gebeurt, maar dat het strijken van datzelfde wasgoed niet gebeurt. Mensen wordt geadviseerd strijkvrije kleding aan te schaffen. Het aantal hulpuren vermindert, maar zorginstellingen mogen het daar met hun cliënten niet over hebben. Dat zijn zaken die bij mij het schaamrood naar de kaken doen stijgen.

Bezuinigingen

Het moge duidelijk zijn dat het sociale domein in de gemeente Eindhoven door allerlei bezuinigingen zwaar onder druk is komen te staan. De zorg wordt op allerlei terreinen uitgekleed. Zoals gezegd minder zorguren, 500.000 euro bezuinigen op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening die onder druk staat, de blijverslening voor het levensloopbestendig maken van een eigen woning komt er niet en accommodaties waar veel ouderen elkaar kunnen treffen worden veelal gesloten.