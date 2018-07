Herindeling Nuenen: Provincie speelt landjepik met valse argumenten

Fusie, annexatie of landjepik? Het is nog even de vraag welke van deze termen het meest toepasselijk is op de gemeentelijke herindeling die Nuenen misschien te wachten staat. Ja juist: misschien!

Want wat gedeputeerde Anne-Marie Spierings ook beweert: er is nog steeds niets beslist. Het besluit wordt genomen in de Provinciale Staten en daarna in de Tweede Kamer. Zo werkt in Nederland het democratisch proces.

Bij de term 'fusie' denk ik aan een weloverwogen proces dat voorafgaat aan de herindeling van twee, of mogelijk meerdere, gelijkwaardige partners die het plan hebben opgevat samen verder te gaan als een groter en sterker geheel.

Bij 'annexatie' denk ik meer aan een proces van twee ongelijkwaardige partners waarvan er één geheel tegen zijn zin wordt ingelijfd door de ander. In het geval van de herindeling waarmee Nuenen te maken lijkt te krijgen, denk ik eerlijk gezegd al meer aan de tweede omschrijving.

Landjepik

Vreemd genoeg herinnert dit herindelingsproces mij vooral aan mijn vroege jeugd. Toen ik nog op de lagere school zat, speelden we tijdens het speelkwartier 'landjepik'. Met zakmessen tekenden we een speelveld dat in evenveel landen verdeeld werd als er spelers waren. Daarna begon het spelletje. Om beurten gooiden we ons zakmes in het gebied van een tegenspeler. Als jouw mes in de grond van een aangrenzend land bleef steken, trok je een lijn en mocht je dat gebied bij jouw eigen land voegen. Degene die op het moment dat de bel ging het grootste gebied had, was de winnaar.

Dit lijkt verdacht veel op de huidige situatie. Eindhoven, dat te kampen heeft met ruimtegebrek, kan door Nuenen in te lijven zijn grondgebied in één keer met bijna 40 procent uitbreiden. Bovendien krijgt de stad er ruim 23.000 inwoners bij, hetgeen van belang is om de vijfde stad van Nederland te blijven. De messen die gegooid worden, zijn de valse argumenten die door Anne-Marie Spierings, de gedeputeerde van de provincie, worden gebruikt om die gebiedsuitbreiding te rechtvaardigen. Maar die argumenten kloppen niet.

Waarom niet?

- Nuenen zou er financieel slecht voor staan. In het verleden was dat inderdaad zo. De oorzaak was dat Nuenen in het kader van de zogenaamde BOR-afspraken had ingestemd om een deel van de woningbouwbehoefte van de regio op zich te nemen. En dus werd Nuenen-West aangekocht. Maar toen werd het 2008 en stortte de woningbouwmarkt in en zat Nuenen met de gebakken peren. De regio gaf niet thuis en liet Nuenen voor de kosten opdraaien. Inmiddels is Nuenen alweer ruim drie jaar financieel gezond. Hoe anders is dat in Eindhoven!

- Nuenen zou te weinig bestuurskracht hebben. Enkele jaren geleden kregen alle gemeenten rond Eindhoven van de provincie de opdracht om een bestuurskrachtonderzoek te laten uitvoeren - Eindhoven hoefde dat overigens niet te doen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat Nuenen bestuursmatig zeer zwak opereerde. Voor Nuenen was dat een signaal om hard aan de slag te gaan en een verbeteringstraject in te zetten. Vervolgens heeft de gemeente Nuenen in december 2017 het onderzoek laten herhalen en wat bleek? De bestuurskracht was inmiddels sterk verbeterd en gemiddeld dik in orde. Spierings weigert de nieuwe feiten over Nuenen in haar overwegingen mee te nemen. En het wordt nog wonderlijker. Ook bestuurlijk is het in Eindhoven momenteel dik onvoldoende.

Dommelvallei

Dan is er nóg iets dat van wezenlijk belang is. De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel werken samen in een gemeenschappelijk ambtenarenapparaat: de Dommelvallei. Als Nuenen door te fuseren met Eindhoven uit dit samenwerkingsverband wordt weggehaald, heeft dit samenwerkingsverband geen bestaanszekerheid meer. De bestuurskracht in deze regio wordt dan niet versterkt maar juist verzwakt.

En dus komt nu de grote vraag: Wat is de meerwaarde van de fusie van Eindhoven en Nuenen?

Wat betreft het antwoord op deze vraag blijft Spierings angstvallig stil. De gedeputeerde heeft er geen zinnig antwoord op.

De SP heeft het antwoord wel.

Op dit moment is een fusie zinloos. Op termijn kan Nuenen streven naar een fusie met Son en Breugel en wellicht wil Geldrop-Mierlo aansluiten. Onze regio is gebaat bij een sterke centrumstad met eromheen een groene rand van gemeenten die het aantrekkelijk maken om hier te werken, te wonen en te recreëren.

Het huidige kabinet heeft in zijn regeerakkoord staan dat het experimenten met vernieuwingen ten aanzien van bestuurlijke herindelingen mogelijk wil maken. Experimenteer dan ook en onderzoek wat de kracht is van de reeds bestáánde bestuurlijke samenwerking! Ga na hoe die te verbeteren is, hoe er meer uit te halen is en wat de winst kan zijn. Maar voeg niet domweg een klein dorp bij een grote stad.

Eén ding is al in meerdere onderzoeken klip en klaar aangetoond: fusies van gemeenten hebben nog nooit geleid tot kostenbesparing en al helemaal niet tot meer bestuurlijke slagvaardigheid.