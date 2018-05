Het drukke verkeer is design: Vastgoed en wegenbouwers bepalen reistijd

Reizen is fijn. Door een landschap, door een stad. Ik woon in Eindhoven aan het kanaal bij de hefbrug, op de dijk. Een dijkhuis op een kruispunt, een voormalig café met rondom ramen. Aan de overkant is het DAF Museum, de bierbrouwerij waar Van Doorne zijn eerste werkplaats had. Tijdens fanclubdagen van Triumph, Fiat, Lotus, Goggomobil stond het hier vol auto's langs het kanaal en op het plein naast het museum. Fantastisch! Sinds de gemeente het gebied rond het kanaal ontwikkelt is zoiets onmogelijk. Voor dagelijks verkeer is het veranderd in een hindernisbaan.

Het trottoir langs mijn huis stopt, fietsers moeten naar de andere kant van de weg, auto's moeten in één baan met opstaande randen. De hefbrug is een vaste brug en het kanaal is versmald. Wegen lopen dood of gaan als éénrichtingsweg verder met een busbaan. Zelfs de ecologische verbindingszone Eindhovensch Kanaal-Dommel is als bouwgrond verkocht. De straat, het plein en het park zijn geprivatiseerd. Het zijn compounds met hekken en slagbomen. Het gevolg is dat het verkeer een omweg moet maken, draait, zoekt en rondrijdt om op de plaats van bestemming te komen of een parkeerplaats te vinden.

Sinds de gemeente iets is gaan ondernemen - op het moment dat daarvoor subsidie was - doe je er langer over om vanaf de A67 naar Eindhoven-centrum te komen dan over de A67 naar Antwerpen.

Ontworpen drukte

Ieder besluit van de gemeente Eindhoven krijgt na onderzoek door onafhankelijke bureaus een legitiem karakter. Het lijkt erop dat iedere goed functionerende straat op de schop moet. Het verkeer staat vast in een stad met meer dan 200.000 inwoners. Niet omdat er iets te doen is, maar omdat het zo is ontworpen. Het is ontworpen drukte. Design.

Rondjes draaien, 2 x onder het spoor door en 20 stoplichten verder nog een keer proberen om rechtsaf te slaan. Dat geldt ook buiten Eindhoven. Als je vanaf de A50, A2, A58 of de A67 de afslag naar de parallel gelegen weg mist en je moet in Eindhoven zijn, kun je verderop kiezen tussen Maastricht of Venlo. Kies dan Venlo, ga er bij Heeze af en via Geldrop naar Eindhoven. Tijdens zo'n rit om Eindhoven rij je tussen geluidswallen, er is niets van de stad te zien. Je bent Eindhoven onopgemerkt voorbij. Naar Brussel of Leuven kan alleen via Antwerpen terwijl er een 2 x 2 baans snelweg klaar ligt bij Lommel, ten zuiden van Valkenswaard. Bestuurders, sluit de A2 daarop aan! Het is de weg naar Brussel, Luik en Maastricht. De ring van Antwerpen wordt ontzien en de omweg via Roermond naar Maastricht en Luik wordt vermeden.

De treinverbinding met België en Duitsland is vanuit Eindhoven bar en boos en duur. Met de auto of bus ben je eerder in Düsseldorf, Luik en Antwerpen dan met de trein. Terwijl die bus niet over de busbaan mag. Die is alleen voor stadsbussen.

Fietsenstalling

Ik wil met de trein naar Utrecht en ga op de fiets naar het station. Geen plaats om mijn fiets te stallen. Fietsrekken zitten vol omdat studenten nog thuis wonen en op meerdere stations een fiets hebben staan. Met de trein of bus naar school wordt door de regering aangemoedigd met een studenten OV-jaarkaart. 2 x per dag een overvolle trein en bus. En de hele dag een volle stalling. Laat studenten in de stad wonen waar ze studeren. Locatie voor nieuwbouw met bijhorend stratenplan wordt door de gemeente zo gekozen en ontworpen dat het 2 x per dag druk is en de rest van de dag leeg. Door de functies wonen, werken, winkelen en recreëren te scheiden van elkaar moet je vaak reizen.

Het mengen van functies lost dit op en maakt de ruimte aangenaam. Alles wat je nodig hebt, is maximaal 5 km verderop. Een uurtje wandelen of een kwartier op de fiets.

Ik merk dat ik me pas bewust word van reistijd als ik in mijn reizen onnodig word gehinderd. Met de trein stilstaan vlak voor een station en er niet uit kunnen. Of van je fiets af moeten en 100 meter verder onder wakend oog pas weer kunnen opstappen. Of op de snelweg stilstaan en een parallelweg zien, leeg en onbereikbaar. Of iemand met pech voor je en je kunt er niet langs omdat de weg aan weerszijden een hoge rand heeft. Of een doorgaande weg met te kleine rotondes. Of je staat in de file naast een lege busbaan en er komt een lege bus aan. Of je komt plots voor paaltjes te staan, terwijl de weg waar je heen wilt voor je ligt.

Uitvindingen

Wat is er aan de hand? Wanneer is dit begonnen? Terwijl de uitvindingen klaar liggen. H2-opslag in poedervorm, NaBH4. Water erbij en brandstofcel met elektro-motor. Of voor directe verbranding van H2 voor de Stirlingmotor. Beide stil en waterdamp als uitstoot. Dan kunnen de geluidswallen weg, is het landschap open en is er veel te zien. Geen tunnels maar bruggen! De trams en metro hangen aan rails zoals de zweefbaan in Wuppertal. Reizen wordt een attractie!

En de snelweg uitbreiden met langzaam verkeer. In het midden snel, 110 km/uur, dan telkens 2 banen met 90, 70, 50, 30, 15 km/uur tot stilstand. Iedereen kan erop. Paard, fiets, kar, tractor, kinderwagen, rollator. Een sociale weg. Je kunt er overal op en af, ook op zandwegen. En op kruispunten gaat het doorgaande verkeer omhoog en het langzame verkeer er langs en onderdoor. Je kunt ook langs de weg bouwen, de functies gemengd. Met weilanden, bossen en parken. Dieren en planten zijn langzaam verkeer. Steden worden lineair, robots hebben hun eigen weg, anders loopt het in de soep.