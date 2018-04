Het gaat juist veel beter met Nuenen

Oorlogstaal

14 april Achter de schermen is er al druk overleg tussen Amerika en Rusland over de met veel bombarie aangekondigde vergeldingsmaatregelen van Trump tegen Syrië, na de vermeende gifgasaanval van Assad op zijn eigen bevolking. Trump sloeg via Twitter in een paar regels dreigende oorlogstaal uit, ook richting Rusland. Door de tromroffelende media werden de dreigementen opgeblazen, net als eerder in de controverse met Noord-Korea. Maar die kwestie is intussen allang in rustiger vaarwater beland.