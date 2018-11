Het geheim van de glazen koepel

Column Formule 1 naar Nederland? Het zal toch niet waar zijn

10 november ‘Formule 1 leeft nu eenmaal’, zegt prins Bernhard jr die zijn circuit van Zandvoort Formule 1-klaar wil maken. Dus moeten wij miljoenen gaan steken in een circuit, omdat Max Verstappen het zo leuk doet en graag voor eigen publiek wil rijden? Met afschuw heb ik het artikel gelezen dat vorige week in deze krant stond. Het zou een eer zijn voor Nederland, want de concurrentie voor een grand prix is moordend. Voorwaarde is wel dat de overheid meedoet!