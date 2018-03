Het is bijna Pasen, maar wat vieren we eigenlijk? Doe de test!

Column Stormy doet toch al bedenkelijke zaak van Trump geen goed

28 maart Volgens The New York Times heeft Trump na 61 weken eindelijk iemand gevonden die hij niet aanvalt op Twitter: Stormy Daniels. Deze weelderige porno-actrice vierde haar grootste triomf met Good Will Humping en beweert dat ze ooit zonder ontslagen te worden lijf en leden deelde met de Amerikaanse tegenhanger van Little Rocket Man, die echter met vrij droog kruit schoot, aldus Stormy, bij wie alle kogels terugkaatsen, alsof de actrice de vleesgeworden muur met Mexico is.