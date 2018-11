Het voelde als bezoedeling van Zwarte Piet

Column Aandacht­trek­kers beheersen het nieuws

23 november Notoire aandachtszoekers bepalen in deze dagen weer het nieuws. In het praatprogramma Pauw dook de geridderde militair Marco Kroon weer eens op, die ditmaal een biografie kwam slijten. Hij vertelde dat hij verkracht was in Afghanistan, al nam hij het woord niet in de mond.