Huishoudelijke hulp voor wethouderstarief

OpinieDe auteur van dit artikel, J. Lodewijks uit Eindhoven, weet precies wat er fout is gegaan met de eigen bijdrage WMO. De Eindhovense zorgwethouder Renate Richters (GroenLinks) zegt dat mensen bij wie wat fout is gegaan met de eigen bijdrage WMO zich bij haar kunnen melden. Zij wordt op haar wenken bediend.

In het ED geeft u aan dat mensen zich bij u kunnen melden als er iets fout is gegaan met de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Hier ben ik dan, ik vraag me af wat er wel is goed gegaan.

Ik begin met de eigen verantwoordelijkheid waarover u sprak: ik heb maandenlang geprobeerd een beschikking te krijgen en heb daarbij diverse contacten gehad met de gemeente en WIJeindhoven. In september kreeg ik een brief waarin stond dat ik een nieuwe indicatie moest aanvragen en dat zo'n aanvraag ongeveer acht weken duurt. Op 13 april - zeven maanden later - kreeg ik die beschikking.

Tijdens de diverse contacten is mij nooit verteld dat de manier van berekenen van de eigen bijdrage zou worden gewijzigd. Wel werd mij door de generalist toegezegd dat wij er niet op achteruit zouden gaan, maar dat ze ons zelfs meer uren zou toebedelen. Deze generalist heeft mij enkele weken geleden meegedeeld dat zij ook niet op de hoogte was van de tariefswijziging met die rare gevolgen. De nieuwe rekenmethode is nooit gecommuniceerd. Ik vraag me af wanneer die beslissing is genomen.

Ik betaalde voorheen een eigen bijdrage van zo'n 16 euro per uur, wat ik als redelijk beschouwde en een 'normale' verhoging had ik wel verwacht. Ik had niet kunnen weten dat ik ineens 280 procent per uur meer zou gaan betalen.

In het ED stond dat u deze wijziging ook niet heeft gecommuniceerd aan de raad. Dat vond u niet nodig. Hoe moet de burger het dan wel weten? Ik heb geprobeerd bij het CAK informatie te krijgen, maar de rekentool was niet van toepassing voor inwoners van de gemeente Eindhoven.

Toen ik de beschikking kreeg (april), heb ik weer contact gehad met het CAK en dat deelde mij de bedragen mee en dat er nog voor vier periodes facturen onderweg waren van 188,48 euro. Opgeteld is dat 753,92 euro voor welgeteld 19,5 uur huishoudelijke hulp. Dit is dus 39 euro per uur. De hulp mocht daarvoor slechts beperkte werkzaamheden verrichten.

Als ik de beschikking eerder had gekregen, had ik eerder bezwaar kunnen maken en hulp kunnen opzeggen en waren mij de hoge facturen van al die maanden bespaard gebleven en had ik zelf voor hulp kunnen zorgen - die wel alle werkzaamheden kon doen!

U heeft het over de eigen verantwoordelijkheid van de mensen, heeft de gemeente die dan niet? Ik dacht dat de WMO erop gericht is om maatschappelijke ondersteuning te bieden, niet om begrotingstekorten weg te werken.