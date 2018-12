Idee 'waardevolle mest' is een luchtballon

Opinie/ pollDe auteur van dit artikel is Geert Verstegen. Hij is voorzitter van de Stichting Brabants Burgerplatform. Hij vindt dat bestuurders met een nep-oplossing komen om het echte probleem niet te hoeven aanpakken: het teveel aan dieren.

'Bestuurders slaan handen ineen om overschot aan te pakken' lazen we in het Eindhovens Dagblad van 12 december. Even gloort er licht aan de horizon. Zouden deze bestuurders eindelijk de enorme veestapel gaan aanpakken? Helaas volgt meteen teleurstelling. De bestuurders willen van mest een waardevolle grondstof maken. Die luchtballon moeten we al ieder jaar doorprikken.

Opnieuw houden bestuurders ons een nep-oplossing voor om vooral niets te hoeven doen aan het echte probleem: te veel dieren in de industriële veehouderij.

De industriële veehouderij zorgt voor enorme stankoverlast voor omwonenden en flinke risico's voor de volksgezondheid in heel Brabant en is een aanslag op onze leefomgeving.

Afvalstof

Eufemistisch spreekt het artikel over mest als 'problematisch bijproduct'. In werkelijkheid is het teveel aan mest een afvalstof die verwerkt moet worden in mestfabrieken die op hun beurt opnieuw stankoverlast en risico's voor de volksgezondheid veroorzaken. Miljoenen aan subsidies zijn al uitgegeven om mest te verwerken met als enige resultaat dat de broodnodige krimp van de veestapel is uitgesteld. Regeren blijkt steeds weer vooruitschuiven.

De bestuurders willen toe naar een situatie waarin de veehouderij onderdeel is van een circulaire landbouw. Nog zo'n luchtspiegeling die ons al vele jaren wordt voorgehouden. Wij hechten hier weinig waarde aan, zeker nu bekend is geworden dat de gigantische mestfabriek die gepland is in Oss de mest wil gaan transporteren naar Azië. Hoezo circulair?

In een mestfabriek gebeurt eigenlijk niets anders dan het scheiden van de mest. Het water wordt er gedeeltelijk uit gehaald waarna twee afvalstromen overblijven. Het concentraat met de stikstof, zware metalen, antibioticaresten en andere kwalijke dingen. Dit afval proberen de fabrieken - als kunstmestvervanger - uit te laten rijden op het Brabantse platteland. Een product waar de bodem aan onderdoor gaat en waarmee flink geleurd moet worden om het kwijt te raken. De tweede afvalstroom is de dikke fractie met daarin fosfaat dat wordt vervoerd naar Verweggistan. Dit alles kost erg veel geld en dat is dan ook de reden dat de veehouders moeten betalen voor het brengen van hun bedrijfsafval.

Mestfabrieken roeren letterlijk in de stront. Dit geeft op veel plaatsen enorme overlast en risico's. De provincie heeft het potdichtprincipe ontwikkeld om de risico's te beperken en vraagt aan de Brabantse gemeenten om het beleid over te nemen om zo omwonenden een beetje te beschermen, echter zonder resultaat. Misschien dat burgemeester Mak van Deurne en zijn collega's van bescherming van die burgers hun prioriteit kunnen maken?