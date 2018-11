Iedereen profiteert, behalve de boer

OpinieDe auteur van dit artikel is Bennaar Dirven uit Someren. Hij was tot twee jaar geleden varkenshouder. Met betrokkenheid las ik het verhaal 'Onzekerheid is strop om nek van boer' van Joyce Maessen uit De Mortel (ED Opinie 20 november). Haar noodkreet is voor mij heel herkenbaar. Voor mij was ruim twee jaar geleden de emmer vol. Ik heb toen mijn modern varkensbedrijf verkocht.

De uitzichtloosheid, de maatschappelijke, onrechtvaardige druk, opbrengstprijzen van veertig jaar geleden zonder inflatiecorrectie, hoge investeringskosten in welzijn en milieu zonder dat daar iets tegenover staat; het is mensonterend ofwel respectloos van de Nederlandse samenleving naar de boer en zijn gezin. Daarnaast vindt iedereen het normaal dat een boer twee keer zo veel uren werkt als een werknemer, met voor de helft van de boeren een inkomen onder de armoedegrens.

Maar wat is de kern van dit complexe probleem? In een zaal met boeren kun je dit niet aankaarten. Het zit niet in onze aard om eens goed in de spiegel te kijken. Daarnaast wil de BV Nederland het volume in stand houden, want door de grote export - tweede ter wereld - brengen we veel geld in het laatje. Iedereen profiteert daarvan, behalve de boer.

Terug naar het verhaal van Joyce Maessen. Waarom heeft de melkveehouderij het zo ver laten komen? Ik had gedacht dat de melkveesector wel geleerd zou hebben van de blunders van de varkenssector. Hier zijn vele miljarden euro's sectorkapitaal verbrast, met als enige reden: de werkelijkheid niet willen zien. Deze struisvogelpolitiek kost nu ook de melkveesector veel geld en veroorzaakt veel sociaal leed, zoals ook boerin Agnes goed verwoordt in het theater.

Blind voor realiteit

Kernprobleem is dat het ambitieniveau van de Nederlandse landbouw veel groter is dan de beschikbare ruimte. Ofwel, de boeren willen meer dan verantwoord mogelijk is. Wie nu nog een stal voor 18.000 vleesvarkens bouwt in Midden-Brabant of een stal met 1100 koeien in Asten-Heusden, is blind voor de nieuwe realiteit.

Ik kom voor mijn nieuwe baan als voeradviseur vaak in het buitenland en dan denk ik: waar zijn wij hier mee bezig. Op deze postzegel. Het met weinig grond produceren maakt de veehouderij enorm kwetsbaar.

Een van de weinige visionairs in de landbouw, oud-minister Cees Veerman, zei tien jaar geleden al dat de melkquota een aflopende zaak waren. Investeer in grond, adviseerde hij, dat is de basis van een duurzame landbouw. Weer terug naar de onzekerheid van Joyce Maessen. Waarom heeft de melkveesector de regie van het einde van 35 jaar Europese melkquotering niet naar zich toe getrokken? Door onenigheid tussen LTO en ZLTO kwam er geen sectorvoorstel. Dus moest de overheid, met al haar onkunde het oplossen. Dan weet je al, dit gaat mis, hier komt ellende van.

En het was zo simpel. Zet het bedrijfsmelkquotum om naar een fabrieksquotum/leveringsrecht en verenig je in een sterke afzetcoöperatie om je te wapenen tegen het grootwinkelbedrijf. Een andere optie was geweest om het melkquotum met een omrekeningsfactor om te zetten naar rundveefosfaatrechten. Hierdoor ontstaan geen knelgevallen als je dit op tijd regelt en iedereen krijgt waar hij recht op heeft. De laatste optie was om de melkveehouderij grondgebonden te maken, maar dit was voor de ZLTO onbespreekbaar. Nu 10.000 euro betalen aan een collegaboer om één koe extra te mogen houden is complete waanzin.

Helaas is mijn overtuiging dat de melkveesector in zijn eigen val is gelopen door onderlinge verdeeldheid, gebrek aan visie en realiteitszin en een boerenstand die niet kiest voor sterk leiderschap. Wie kent voorzitter Marc Calon van LTO Nederland? Er was een fosfaatplafond, maar niemand voelde zich er verantwoordelijk voor. Twee jaar later gingen 130.000 koeien naar de slacht!

Weinig perspectief

Logisch dat zo weinig jonge boeren een bedrijf willen overnemen als er zo weinig perspectief is. Dit perspectief zouden de huidige boeren moeten realiseren. De jeugd kijkt er objectief naar, niet belast door het verleden.