In een coalitieloze raad staat de oppositie niet vier jaar buitenspel

OpinieDe auteur van dit artikel is Ton Dijkmans. Hij is voormalig raadslid in Cranendonck, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, voorzitter Raadstafel21 van de MRE en commissielid VNG. Dijkmans is ook auteur van het manifest 'Naar een coalitieloze raad' en hij begeleidt raden naar een dergelijke aanpak.

Als partijen niet meer gebonden zijn aan coalitie-afspraken, komt dat de sfeer in de gemeenteraad en de kwaliteit van het bestuur ten goede.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is de traditionele stoelendans weer begonnen. Wie gaat het met wie doen en mag een wethouder leveren. Niet zelden leidt dit proces tot onverkwikkelijke situaties, waarin oude rekeningen vereffend worden, met als gevolg een bedorven sfeer in de jaren die volgen. Of er worden achter gesloten deuren afspraken gemaakt die niets meer te maken hebben met de verkiezingsuitslag. Weinig verheffende zaken die niet bijdragen aan het vertrouwen in de lokale politiek. Daarbij komt nog dat de versnippering in de raden het risico van uitsluiting van partijen - niet in de coalitie die vier jaar lang alle besluitvorming 'voorkookt' - alleen maar groter maakt.

Wat is een oplossing? Stop het denken in coalitie-oppositie. Koppel het wethouderschap los van partijpolitiek.

Duale stelsel

Sinds het ontstaan van het duale stelsel zijn de verhoudingen tussen college en gemeenteraad duidelijk. De raad stelt kaders en controleert, het college voert uit wat de raad wil. Daar zit een duidelijke scheidslijn tussen.

Wethouders komen meestal uit partijen voort - hoewel het fenomeen externe wethouder ook steeds meer gezien wordt - en maken nogal eens de fout om heel duidelijk de eigen partijsignatuur mee te nemen. Dat kan eigenlijk niet: de wethouder dient uitvoerder te zijn van het beleid dat door de hele raad, in het democratisch besluitvormingsproces, wordt vastgesteld. Hij is geen uitvoerder van een partijprogramma. Dat zijn voorstellen een zekere kleuring hebben is normaal, maar een verstandige wethouder kijkt al in een vroeg stadium welke oplossingsrichtingen kunnen rekenen op draagvlak in de raad en ook daarbuiten. Dat is democratie: uitvoeren van de wil van een zo groot mogelijke meerderheid, zonder voorbij te gaan aan de meningen van minderheden.

Wanneer partijen niet meer gebonden zijn aan coalitie-afspraken - die niet zelden een bron zijn van animositeit tussen raadsleden - heeft dit grote voordelen. Ten eerste kan een partij bij het bepalen van haar standpunten dichtbij haar eigen gedachtegoed blijven en van daaruit de discussie in de raad voeren. Men hoeft de eigen uitgangspunten niet te verloochenen en kan dus nooit van kiezersbedrog worden beschuldigd. Een coalitie is immers altijd een compromis dat een open discussie in de weg staat. En hoe groter het verschil en wantrouwen tussen de coalitie-'partners', hoe gedetailleerder een coalitieakkoord en hoe meer de oppositie zich buitengesloten voelt.

Besluitvorming

Komt een raad dan niet veel moeilijker tot besluitvorming door al die verschillende meningen? Nee, juist niet. Immers, aan het einde van het debat besluit de meerderheid. Het vraagt meer om het debat in goede banen te leiden, maar een burgemeester moet dat kunnen. De meerderheid kan steeds anders van samenstelling zijn, waardoor de kracht van argumenten - en ja, ook het aantal zetels - telt. Dat is democratie zoals het bedoeld is: in feite is het coalitie-oppositie-systeem een obstructie van democratie. In een coalitieloze raad staat de oppositie niet vier jaar buitenspel, wat leidt tot een verbetering van de sfeer en professionaliteit in de raad.

Deze aanpak heeft nog een waardevol effect: voorstellen van het college zullen beter van kwaliteit zijn. Een collegelid kan immers niet automatisch op een coalitiemeerderheid rekenen en zal dus zijn best moeten doen om draagvlak voor zijn plannen te krijgen. Er is geen wethouder die het fijn vindt wanneer voorstellen sneuvelen in de raad, dus het 'voorwerk' zal beter worden. Er zullen minder wethouders sneuvelen. Politieke redenen om een wethouder weg te sturen, zijn er niet. De wethouder is immers niet gebonden aan een partijprogramma, maar aan de wil van een (wisselende) meerderheid. Er is eigenlijk maar één reden om een wethouder weg te sturen: als deze niet de kwaliteit levert die verwacht mag worden.

Het verdient dus aanbeveling om nieuwe wethouders een stevig assessment te laten doorlopen alvorens ze aan te stellen. Bescherming van een niet-functionerende wethouder door coalitieafspraken is van de baan. Dat zal personen die te licht zijn voor deze zware functie er wellicht van weerhouden zich als kandidaat op te werpen.

Kortom, het fenomeen coalitieloze raad heeft veel voordelen en zorgt ervoor dat ook bij versplinterde raden de echte democratie wint boven schurende en dikwijls niet aan de kiezer uit te leggen coalitieafspraken.