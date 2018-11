Jongeren met autisme in grote onzekerheid

OpinieDe auteur van dit artikel is Miriam Walczyk en moeder van een zoon met autisme. Het beschermd wonen-huis van de Stichting Doorpakken Wonen in Son is net af (ED 27 november). Er wonen tien jong-volwassenen die niet weten waar ze in de zeer nabije toekomst verblijven. Ik moet secretaris Maaike van Kempen van Doorpakken Wonen gelijk geven. Ik geloof ook niet dat de gemeente deze zorg kan blijven leveren, als ze niet snel tot bezinning komt.

Toen het huis in de Duinkerkenlaan van Zorgokee in Eindhoven genoodzaakt was te sluiten vanwege bezuinigingen, moesten de acht bewoners (onder wie mijn zoon) ook op zoek naar een andere verblijfplaats. Ook toen beweerde de gemeente dat er alternatieven waren. Toen het de directie met veel moeite lukte om een lijst met alternatieven losgepeuterd te krijgen, was dat schrikken. Was dit serieus?

Ik heb het lijstje nagelopen. Zorgokee, Stichting OOK en De Seizoenen bieden (in ieder geval tot januari) inderdaad een vorm van beschermd wonen. Alle drie hebben een wachtlijst. Alle drie kunnen door de bezuinigingen en budgetplafonds nauwelijks of niet hun broek ophouden. Amarant levert geen beschermd wonen in Eindhoven en omgeving (wel in Tilburg). Thuiszorg Samen Verder levert geen 24-uurs beschermd wonen. De GGzE heeft in Woensel huizen voor beschermd wonen. Daar zijn bewoners met een zeer wijde problematiek ondergebracht. Daar passen jongeren van deze doelgroep, die erg gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf, niet in. Dan het Leger des Heils met als slogan: voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Mijn zoon zit op de havo en in zijn huis woont iemand die werkt bij Medical Systems! Past ook niet. Neos acht zich niet in staat deze doelgroep te begeleiden. Archipel, Vitalis, vooral ouderenzorg. Lunet zorg - verstandelijke beperking, wachtlijst! Novadic? Verslavingskliniek.