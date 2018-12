Jos wil echter niet zomaar en abrupt afscheid nemen van de krant, en gelukkig heel veel lezers niet van hem. Daarom blijft hij drie dagen per week een column voor het ED schrijven. Op de andere drie dagen zal voortaan Petra Bies, bekend van haar column op vrijdag in het regiokatern, op dezelfde plek haar visie geven op zaken die spelen in haar leven, in de regio, Nederland of elders in de wereld. Bij het formele einde van zijn lange dienstverband bij de krant kijkt Jos Kessels op zijn eigen wijze uitgebreid terug op zijn leven als journalist. Dat verhaal komt zondag om 12.00 uur online.