Jos Kessels: Voornemens

Zoals gewoonlijk maak ik geen goede voornemens. Hoogstens dat ik de nieuwjaarswens nog verder afbouw. Die plichtplegingen, daar heb ik met het klimmen der jaren steeds minder zin in. Ik hoop nog op vele jaren, maar ook op jaren met minder plichtplegingen en gelebber. Maar iedereen moet het zelf weten.



Een aantal jaren geleden werd me gevraagd om een verhaal te schrijven over het stoppen met roken. Ik sprak af één dag niet te roken en het verhaal eindigde met het letterlijk duizelingwekkende genot dat de eerste sigaret na dat etmaal bracht. Maar als iemand in mijn omgeving met roken wil stoppen, zal ik die eerder stimuleren dan afbranden. Ieder het zijne en god voor ons allen. Ik vind het ook een beetje theatraal, dat van die goede voornemens zo aan het begin van een nieuw jaar. Je kunt toch ook in de lente of zomer stoppen met roken, drinken of schelden?



Voornemens zijn ook voor de hand liggende tijdsoverbruggingen bij de koffie-automaat aan het begin van het nieuwe jaar. Mensen beginnen dan over voornemens, omdat ze het op die plek al vaak genoeg over het weer hebben, of over een of ander lullig programma dat de avond tevoren op tv geweest is. In deze dagen zijn oudejaarsconferences een dankbaar onderwerp, over lullig gesproken. Ik kan er nooit naar kijken. Op Theo Maassen na kan het hele cabaretiers-gilde me gestolen worden, met Youp van 't Hek voorop. Met de jaarwisseling zet ik al vroeg op de avond het geluid van de tv af, zoek een dierenprogramma, zet countrymuziek of een opera op, drink zwaar bier en rode wijn en leg nog voor de eerste ademstoten van het nieuwe jaar een oliebol in de pan, die ik doormidden snijd, zodat hij sneller bakt.



Ik ben het liefst alleen met oud en nieuw. Mijn dochter en haar moeder zie ik de volgende middag op Nieuwjaarsdag, als ik in de straten door de kruitwalm naar het huis van mijn hypotheek fiets. Met mijn dochter praat ik niet over goede voornemens, want zij is gelukkig nog te jong voor die flauwekul. Nee, we doen kaartspelletjes en kletsen over basketbal. Het leven kan ingewikkeld zijn, maar het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Het is alleen 2018 geworden, bijna vanzelfsprekend, al wordt elk nieuw jaar iets minder vanzelfsprekend. En je gaat gewoon verder met je oude leventje.