'Keizer' Xi kijkt met glimlach toe

China heeft gekozen voor een systeem dat ergens tussen Ortega, Huxley en Orwell ligt. Wat als het land de plaats van de VS inneemt?

Miljoenen misbruikte Facebookgegevens, de vraag of Rusland zich via sociale media in de Amerikaanse verkiezingen heeft gemengd, gegevens van honderden BN'ers, van ziekenhuispatiënten: alles ligt op straat. In onze westerse wereld gaan we uit van optimale vrijheid. Het is een illusie te denken dat daarin afdoende bescherming tegen cybermisbruik mogelijk is. Als het mis gaat, ligt de overheid straatlengtes achter, is het kwaad geschied. In China gaat men anders om met persoonsgegevens.

Social credit systeem

Xi Jinping heeft op het congres van de communistische partij meegedeeld dat voor alle 1,3 miljard Chinese burgers binnenkort het social credit systeem van kracht wordt. Dat systeem registreert gegevens als opleiding, financiën, contracten, wetsovertredingen, sociale misdragingen. Het wordt gebruikt voor zaken als stemrecht, toelating tot een universiteit, een hypotheek. Strafpunten kunnen leiden tot inname van een paspoort en uiteindelijk tot uitsluiting van deelname aan de samenleving. Een situatie die al in 1930, 1932 en 1949 in drie beroemde boeken is beschreven.

In de Opstand der Horden schreef Ortega y Gasset in 1930 dat de christelijk-Grieks-Romeinse beschaving in crisis was nu de massamens de macht opeiste. Door het ontbreken van idealen gedraagt hij zich als een kind dat macht heeft. Ortega riep de elite op bij dit cultureel verval de leiding te nemen. Zelfs nu nog leiden zijn woorden tot een verbijsterend gevoel van herkenning. Elite, gebrek aan idealen, een gezag eisende massa. Woorden van onze tijd.

Even herkenbaar is Aldous Huxley's Brave New World uit 1932. Bij hem is Ortega's gevreesde wereld er al: een staat met door observatie, propaganda en marteling gecontroleerde levens vol drugs, seks en pillen en een totaal gebrek aan persoonlijke vrijheid. Mensen zijn best gelukkig, krijgen tevredenheid in ruil voor vrijheid. Men herkent onze straatcamera's, drugs, internet-trackers en clandestiene databases.

Big Brother

In 1949 publiceerde George Orwell zijn boek 1984 over een politiek systeem met perfecte greep op de burgers. Er is maar één politieke partij met slogans als Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij en Onwetendheid is Kracht. De partij voorziet de geschiedenisboeken van leugens. Iedereen moet Big Brother volgen. 'Onjuiste meningen' worden bestraft.

Social credits zijn reëler dan de papieren woorden van Ortega, Huxley en Orwell. Ze zijn de nieuwe onontkoombare realiteit, passend in de wereld van Xi, Poetin en Trump, zeker nu amper tegengeluiden klinken.

Zelfs verkozen regeringen binnen de EU lappen menswaardigheid en recht aan hun laars en proberen de EU, de enige tegenkracht, af te breken. Het ontbreekt ons aan politieke wil om de almacht van geld te vervangen door nieuwe idealen, onze rijkdom te delen met miljarden armere wereldburgers. We willen feesten, overal heen vliegen, megatonnen CO2 verspreiden. Na ons komt immers de klimaatzondvloed. En de VS, waarop we stiekem hoopten toen we onze defensie afbouwden, is in handen van een onberekenbare president die zelfs met een handelsoorlog tegen zijn enige bondgenoot Europa dreigt en in Syrië een oorlog riskeert om zijn wankele binnenlandse positie te versterken.

We hoopten dat China zich tot een vrijere samenleving zou ontwikkelen. Het zal niet zo zijn. We hoopten dat de bizarre familie in het Witte Huis getemd zou worden door de checks and balances van het Amerikaanse staatssysteem. Het blijkt niet zo te gaan. Trump maakt tegen Rusland en China steeds dwazere sprongen nu de FBI bijna letterlijk voor zijn deur staat.

Alleen

Europa staat alleen en verdeeld aan het menswaardigheidsfront. In het oosten een griezelige potentaat met nieuwe wapens. In het westen een ongetemd vraagteken. Zo alleen, politiek en militair zwak stond Churchill in 1940 tegenover Hitler. Maar toen was er nog de betrouwbare reus aan de andere kant van de oceaan. We vonden het niet nodig militair sterk te zijn. Maar het tij is gekeerd. Alleen een mentaal, militair en politiek sterk Europa kan de menswaardigheid nog redden. Er is geld en mankracht genoeg om de christelijk-Grieks-Romeinse beschaving overeind te houden.

De nieuwe bommen van Poetin, Xi's social credits en de dwaze uitspraken van Trump zijn duidelijk hoorbare waarschuwingsschoten. We moeten onszelf de vraag stellen wat onze vrijheid eigenlijk behelst. Of die het waard is te verdedigen. Dat kan alleen met een verenigd Europa. Maar waar is de nieuwe Churchill die Europa leidt? De Zijderoute en de nieuwe Zeeroute van China naar Europa zijn al aangelegd. Wachten we feestend op onze eigen social credits? Of moeten we ons bezinnen op de vraag of ons politieke systeem wel opgewassen is tegen machtige, wereldwijde technologische en politieke ontwikkelingen?