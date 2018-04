Keuzes proberen te maken die de grenzen van de aarde respecteren

OpinieDe auteur van dit artikel, Marije van der Park uit Geldrop, is ontwerper en verbindt mens en natuur door eetbare tuinen te creëren in buurten, bij scholen en in privétuinen.

Ons consumptiegedrag moet op de schop. Tenminste als wij iets willen doen aan de schade die dit gedrag aan het klimaat toebrengt. Willen we in deze tijd van overproductie en overconsumptie het roer omgooien en echt verschil maken, dan dienen wij dicht bij onszelf te blijven. Alleen vanuit onze eigen kern, ons eigen bewustzijn en onze eigen wilskracht kunnen wij verschil maken.

De VPRO Tegenlichtdocumentaire Worsteling van de groenmens laat zien hoe mensen in hun eigen leven proberen keuzes te maken die de grenzen van de aarde respecteren. Wij zien hoe mensen elkaar ondersteunen in het stellen van vragen die zij zichzelf alleen misschien niet zo snel zouden stellen: wat in jouw manier van consumeren zou beter in balans kunnen zijn met de draagkracht van de aarde?

Als wij onszelf vragen stellen over onze consumptie leidt dat niet automatisch tot verandering van gedrag. Want dat is best lastig en confronterend. Ik denk dat de natuur zelf ons hierbij kan helpen op een manier die vergeten lijkt te zijn.

Wij worden om onze oren geslagen met woorden als innovatie en vernieuwing. Wij willen steeds weer vernieuwen. Kijk naar design en eten, er worden aan de lopende band nieuwe food-concepten ontwikkeld. Nieuw is op zich prima, maar als ik zie hoeveel nieuwe concepten en producten er ontwikkeld worden, dan is het de vraag of dit echt nodig is. Wat is mis met een plant die je kunt eten of gebruiken om een wond te genezen? Het is niets vernieuwends, het is oude vergeten kennis. Maar als het opnieuw ontdekt wordt, is dat niet voldoende en komt er een nieuw sausje overheen waardoor wij er superenthousiast over zijn, alsof het daarvoor niet bestond.

Ik begrijp het wel, die hang naar nieuw, dat zit een beetje in ons als mens. En het is in de westerse maatschappij ook een gecultiveerde behoefte om steeds weer iets nieuws te willen.

De behoefte aan vernieuwing leidt ons af van onze echte, eigen weg. Die weg gaat niet over geld verdienen, consumeren of weer een nieuw concept. Waar we allemaal naar verlangen in dit leven is liefde, samen zijn met anderen, delen, ons ontwikkelen en gelukkig zijn. De natuur kan ons hierbij helpen.

De natuur draagt verborgen en vergeten schatten in zich. Neem de weegbree, die als je het blad fijnkauwt en op een wond legt, deze helpt te genezen. Op de stengel van de zuring kun je kauwen voor een frisse, citroenzure smaak. Heerlijk op een warme dag - en kijk, dat is net het moment dat de zuring groeit. Dat zijn naar mijn idee nog eens innovatieve planten. Zo gewoon dat we ze als onkruid zien, maar ondertussen vol met nuttige eigenschappen. Daar hoef je geen ingewikkeld concept omheen te bouwen. Ga het gewoon eens proeven en uitproberen. Want dat is toch de manier waarop je kennis en ervaring opslaat in je eigen systeem. Gewoon doen, loop naar buiten, pluk een weegbreeblad of zuringstengel, was het en kauw erop!

De voldoening die het geeft om zelf je eten te plukken is zo groot. Het is deze voldoening die mij de kracht geeft om door te gaan met het steeds weer terugkerende zaaien, verbouwen en oogsten. Iets wat je vers plukt en proeft heeft ook zoveel meer smaak en diepte, daar kan geen biowortel uit de supermarkt tegenop!

Geïnspireerd op de VPRO Tegenlichtdocumentaire Worsteling van de groenmens is er woensdag 11 april een Tegenlicht Meet Up 040 in het Designhuis in Eindhoven, aanvang 19.00 uur. Sprekers zijn: Marije van der Park, verbinder mens en natuur, Syta Fokkema, klimaatcoach, en Age Opdam, boer op de Genneper Hoeve. De avond wordt gemodereerd door Henriëtte Bouman.

Als verdieping van deze Tegenlicht Meet Up is er vrijdag 20 april een KlimaatGesprek onder leiding van klimaatcoach Syta Fokkema in de Bibliotheek Eindhoven, aanvang 16.45 uur.