Kokervisie op veehouderij

Column Net toen de tijd oplichtte, sprak een mevrouw me aan

10 december Hij had daar niet voor geleerd, was het antwoord van de man, toen ik hem in de winkelstraat vroeg hoe laat het was. Ik vroeg maar niet waar hij dan wel voor geleerd had, omdat hij me al gepasseerd was. Dus moest ik toch maar mijn mobieltje uit de zak vissen en raadplegen. Wel een plek in de schaduw zoeken, want anders zag ik nog niks op het schermpje.