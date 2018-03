Laat de gemeenteraad de burgemeester kiezen

OpinieHet is een slecht idee om de burgemeester te laten kiezen door de burgers. Het is beter om dat aan de gemeenteraad over te laten. Dat vindt de auteur van dit artikel, Bert Willemsen. Hij is oud-gemeenteraadslid van Eindhoven en docent rechten.

De benoemde burgemeester heeft zijn langste tijd gehad, maar de gekozen burgemeester is er nog lang niet. Zeker niet de door de bevolking gekozen burgemeester.

Om het beeld te scherpen eerst een blik op ons landelijk bestuur. Als landelijke politieke partijen ervoor zijn de leider van de uitvoerende macht (landelijk de premier, lokaal de burgemeester) rechtstreeks door de burgers te laten kiezen, waarom start men dan niet met de verkiezing van de minister-president? Ik vermoed dat het antwoord even simpel als verhelderend is. Omdat het systeem zo slecht nog niet is. De hoogste macht ligt bij het parlement, waar voor de vorming van een regering naar een meerderheid wordt gezocht.

Het uit de Grondwet halen van de door de Kroon benoemde burgemeester is onlangs weer een stap dichterbij gekomen. Eindelijk, de rol van de Kroon (hoe minimaal ook) is volstrekt uit de tijd en plaatst Nederland in Europa in een uitzonderingspositie. Maar de vraag 'hoe dan wel?' is nog lang niet opgelost. Kiest de burger of kiest de gemeenteraad? Of hebben we nog een alternatief?

De vraag is allereerst of een door de burgers gekozen burgemeester wenselijk is. In mijn ogen niet. Een burgemeester zal - net als een raadslid - gekozen worden op zijn programma en niet op zijn bestuursstijl. De gekozen raad en de eveneens gekozen burgemeester zullen beide hun programma willen uitvoeren. Dat levert geen probleem op als een burgemeester van dezelfde politieke kleur is als de raadsmeerderheid. Maar kijk naar Utrecht en Eindhoven, met burgemeesters van VVD-huize en een overwegend links college in de afgelopen jaren. Nu gaat dat goed: de burgemeesters zijn immers niet op hun programma gekozen, maar op bestuurlijke kwaliteiten. En ze zijn gewaardeerde bestuurders.

Juridisch

Daarnaast lijkt een burgemeester met een eigen programma juridisch niet mogelijk. Bij de grondwetswijziging die bij de Tweede Kamer ligt (voor tweede lezing, dus niet meer te amenderen) wordt artikel 131 gewijzigd. De kroonbenoeming verdwijnt, de nieuwe procedure komt in een gewone wet.

Wat niet verandert, is artikel 125 van de Grondwet: 'Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan Provinciale Staten onderscheidenlijk de gemeenteraad'. Essentie daarvan: de belangrijkste beslissingen op gemeentelijk niveau worden genomen door de gemeenteraad. Op hoofdlijnen bepaalt de raad het gemeentelijk beleid en benoemt en ontslaat wethouders (en via de Kroon de burgemeester).

Aangezien dit niet verandert, heeft de burgemeester - of ruimer het college - dus de steun van de meerderheid van de raad nodig om belangrijke besluiten te nemen. Die steun wordt nu geregeld door de wijze waarop we colleges vormen: een meerderheid van de raad maakt plannen (het college-akkoord) en zoekt daarbij wethouders om die uit te voeren. De invloed die de burgemeester daarop heeft, is beperkt. Dit zal niet veranderen.

Stel: de hiervoor genoemde burgemeesters van Utrecht en Eindhoven worden gekozen, maar de samenstelling van de gemeenteraden verandert niet wezenlijk. De burgemeester zal niet in staat zijn zijn programma uit te voeren. Frustraties alom. Een rechtstreeks door de burgers gekozen burgemeester past derhalve niet in onze Grondwet en is niet wenselijk.

Dus zal de burgemeester moeten worden benoemd door de gemeenteraad. Daarmee bereiken we dat de burgemeester dezelfde positie krijgt als de wethouders: de raad benoemt en kan ontslaan. Consequentie daarvan is dat de burgemeester gelijktijdig en via dezelfde procedure en zittingstermijn benoemd moet worden. De burgemeester kan daarmee een politieke kleur krijgen en ook - meer dan nu - inhoudelijke inbreng leveren.

Daarmee komen we terug bij de landelijke situatie: de burgemeester wordt, zoals de premier, een primus inter pares. Niet meer macht of bevoegdheden, maar wel het eerste gezicht van het college. Dan zal de grootste partij die aan het college deelneemt, de burgemeester leveren.

Eenduidig

Deze benoemingswijze combineert een aantal goede zaken: de raad blijft leidend en daarmee hebben alle raadsleden - en daarmee kiezers - invloed op het beleid, zowel van college-partijen als oppositie. Bovendien hebben we een eenduidige procedure voor benoemen en ontslaan van alle collegeleden.