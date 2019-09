Larry the Cat als luchtig intermezzo in het theaterstuk dat brexit heet

Opinie Jeugdwet: Elke gemeente mocht het wiel uitvinden

5 september De financiële problemen in de jeugdzorg zijn het gevolg van de overheveling van taken naar gemeenten. Dit ingezonden artikel is geschreven door Michel Bosch uit Veldhoven. Hij is financieel-juridisch medewerker bij een gecertificeerde instelling in Limburg en ziet bijna dagelijks dat kinderen niet geplaatst kunnen worden.