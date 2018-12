Lessen van de geschiedenis: 'Vaasjeshouders' worden altijd weer gemangeld

OpinieDe auteur van dit artikel is Frans Dijstelbloem uit Best. Kunst kan net als geschiedenis rijmen met het heden, zo blijkt uit de woorden van historicus Mark Rutte.

'Wat maakte 2018 memorabel?' is een serie verhalen in het ED waarin wordt terugblikt en vooruitgekeken aan de hand van grote en kleine gebeurtenissen. Mark Rutte, naast premier ook historicus en deeltijdleraar maatschappijleer, hield op 11 oktober in het Rijksmuseum een verhaal bij de opening van de tentoonstelling 80 jaar oorlog. De geboorte van Nederland. Het was op zich een kleine gebeurtenis, maar wel een met grote betekenis voor 'alle mensen die met kerst vrede en vreugde wensen voor alle mensen van goede wil'; voor de mensen die het 'vaasje van Rutte willen vasthouden', zeg maar.

Van de toespraak viel te leren dat de Tachtigjarige Oorlog - of eigenlijk de hele geschiedenis - niet eendimensionaal is. Achteraf kunnen we daarin lijn en logica aanbrengen - dat is het mooie van de geschiedenis. Maar destijds was het een kluwen aan gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Macht

Het is aantrekkelijk om de Tachtigjarige Oorlog te interpreteren als een heroïsche vrijheidsstrijd tegen een buitenlandse onderdrukker - David tegen Goliath, Asterix tegen Julius Caesar - met Willem van Oranje als grote held. Dat deed men vroeger, tegenwoordig weten we beter. Het ging om macht, geld en eigendom, om een burgeroorlog tussen protestanten en katholieken en tenslotte om een grote groep die daar tussen gemangeld werd; de 'vaasjeshouders'.

De discussies rondom de dividendbelasting en Zwarte Piet zijn hedendaagse voorbeelden van wat 'vaasjeshouders' mangelt. Het is helaas een altijd terugkerend patroon, ondanks ons mooie democratisch bestel. Heeft het dan nog zin om idealen te hebben? Om samen ons broze bezit, dat Nederland heet, te beschermen.

Volgens Rutte zit de grootste en belangrijkste les van de tentoonstelling in het Rijksmuseum misschien wel in dat kleine maar veelzeggende schilderijtje van Gerard ter Borch, Soldaat te paard uit 1634, waar de berusting en moedeloosheid van afdruipen. 'Zo ziet oorlogsmoeheid eruit in een conflict dat zich voortsleept en waarin geen van de partijen duidelijk aan het winnen is. En dat is wat oorlog is, ook vandaag nog, geen heroïek, maar menselijk leed en wanhoop'.

Soldaat

Rutte dacht heel even dat de soldaat op het schilderij Sancho Panza was, de knecht van Don Quichot, de bekendste Spanjaard uit de wereldliteratuur. Hij zei: 'Kunst kan blijkbaar, net als geschiedenis, ook rijmen met het heden. Cervantes schreef zijn meesterwerk aan het begin van de 17e eeuw en een hoofdthema uit het boek is natuurlijk het gevecht tegen windmolens, de hopeloze strijd tegen het onvermijdelijke'.

Don Quichot is echter vooral het stereotype van de idealist, die evenals 'dat kleine kerstkind' vol goede bedoelingen vrede en vreugde wenst voor alle mensen van goede wil; dus voor die tussengroep van 'vaasjeshouders' die onzeker geworden is en lijdt onder het gedoe in de 'slangenkuil' (zoals Emile Roemer onlangs de Haagse politiek noemde) en onder het gedrag van de geuzen van deze tijd, de straatvechters die altijd weer uit eigen belang met veel fysiek geweld het harde conflict opzoeken.

De makers van de tentoonstelling zijn er in geslaagd om 'geschiedenis die rijmt met het heden' in beeld te brengen. Om verleden en heden subtiel te verbinden. Immers ook toen al hadden binnenlandse ontwikkelingen een grote Europese dimensie. En ook toen was propaganda en beeldvorming - framing - een heel belangrijk middel.

Rutte vindt een van de mooiste voorbeelden daarvan, het beroemde schilderij van Adriaen van der Venne, De Zielenvisserij. 'Het schilderij verbeeldt bijna als een allegorische cartoon, de strijd tussen katholieken en protestanten (zoals nu het brexit-conflict tussen Engeland en Europa), waarbij de laatste groep duidelijk aan de winnende hand is. Aan de protestantse (Europese) kant van de rivier schijnt de zon en staat de natuur in bloei. Aan de katholieke (Engelse) kant verdorren de bomen en dreigt onweer. Een prachtig beeld, aan de hand waarvan je de kern van het conflict (de brexit) later aan iedereen uit kunt leggen.'

Plakkaat

Zo zou je de brexit kunnen uitleggen als een Engelse variant van ons Plakkaat van Verlatinghe. Het plakkaat dat in 2018 in een amusementsprogramma van de NPO tot Het pronkstuk van Nederland werd verkozen en een prominente plaats kreeg in de Tweede Kamer. Het plakkaat dat Rutte vol trots toonde aan Obama tijdens diens bezoek aan Nederland in 2014. De Acte van Verlatinghe was de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden in 1581 en de beroemde Amerikaanse Declaration of independence uit 1776 heeft tekstdelen daaruit overgenomen.

Veel Engelsen zullen nu de brexit wellicht zien als hun Plakkaat van Verlatinghe en het als een pronkstuk beschouwen: 'to make Brittain great again'. Hopelijk voor hen herhaalt de geschiedenis zich niet en loopt de brexit niet uit op een rampjaar zoals Nederland (Johan de Wit) dat kende in 1672 met: het volk redeloos, het bestuur radeloos en het land reddeloos.