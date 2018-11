Levendigheid moet terug in centrum van Helmond

OpinieDe auteur Erik de Vries (SP) is wethouder Centrumontwikkeling in Helmond. Mensen moeten een reden hebben om naar 'de stad' te gaan. Het centrum van Helmond moet daarom compacter en levendiger worden. Ondanks de ophef daarover blijft wethouder De Vries koersvast.

Bijna twee jaar geleden stelde de Helmondse gemeenteraad het Centrumperspectief 2030 vast. Een duidelijke visie op het centrum van onze stad. Met als speerpunten een compacte winkelkern, meer 'groen' en 'blauw' en aanpakken van de leegstand. In mijn voorwoord bij het Centrumperspectief schreef ik dat ik het centrum van Helmond in de loop van de jaren heb zien veranderen. Dat de levendigheid die ik me van vroeger herinner een stuk minder is geworden. En dat mij dat als geboren en getogen Helmonder aan het hart gaat. Precies daarin zit mijn drijfveer om door te gaan op de ingeslagen weg. Ik gun Helmond en alle Helmonders een gezellig en levendig centrum waar ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Maar dat gaat niet vanzelf.

De afgelopen weken was er een paar keer reuring in de stad. Over het nieuwe bestemmingsplan waarin we winkels en horeca concentreren in de compacte kern. Over de acquisiteur die bekijkt of we nieuwe winkels naar het centrum kunnen trekken om de leegstand te verminderen. Over de huurprijzen die in het centrum zo hoog zijn dat het voor ondernemers moeilijk is om dat geld terug te verdienen.

Dichtbij

U heeft het vast meegekregen; deze krant heeft er volop over geschreven. Aan die ophef is te merken dat de plannen die we in het Centrumperspectief abstract hebben opgeschreven, nu heel dichtbij komen. Iedereen is het erover eens dat de levendigheid terug moet komen en dat we iets moeten doen aan de leegstand.

Maar als het jóuw winkel treft, jóuw broodwinning, dan voelt dat toch ineens heel anders. Dat begrijp ik heel goed. Toch houden we vast aan de nieuwe koers. Voor een gezonde toekomst van ons centrum moeten we vernieuwen. Dat geldt niet alleen voor Helmond.

Alle middelgrote steden kampen met leegstand. De wereld om ons heen is ingrijpend veranderd. En daarmee ook de functie van het stadscentrum. Was het centrum vroeger een place to buy, de plek waar je boodschappen deed, tegenwoordig is het steeds meer een place to be, een plek waar je vertier zoekt. We zien dat ook bij de Helmondse middenstand: de horeca is uit het dal geklommen. De detailhandel heeft het, ondanks de gunstige economische tijd, een stuk moeilijker.

Maar wat betekent die vernieuwing van ons centrum dan? Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de toekomst van stadscentra. De resultaten wijzen allemaal in dezelfde richting:

Fors terugbrengen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. De tijd dat mensen voor hun boodschappen naar het stadscentrum kwamen, is definitief voorbij. Het resultaat zien we in onze winkelstraten: veel leegstand. Het is een illusie te denken dat die winkels weer gevuld worden nu de economie aantrekt. Alle onderzoeken laten zien dat dat niet gaat gebeuren. Als we winkeloppervlak uit de markt halen, moeten die panden wel een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld wonen. Het nieuwe bestemmingsplan, waarvan we een paar weken geleden de hoofdlijnen presenteerden, voorziet hierin.

Compact

Werken aan een compacte kern. In een compact centrum met aaneengesloten winkels versterken deze elkaar en kunnen winkeliers makkelijker de kost verdienen. Om die reden zoeken we actief naar winkels die vanuit de randen van het centrum naar het centrum willen verhuizen. We dwingen niemand om te verhuizen, maar we willen het wel stimuleren.

Zorgen voor meer levendigheid en beleving in de stad. Als het centrum een place to be wordt, moet er wel genoeg te beleven zijn. Mensen moeten een reden hebben om naar 'de stad' te gaan. Grote en kleine evenementen dragen daaraan bij. Daarom hebben we het budget voor evenementensubsidies verdrievoudigd.

Tot slot: de vernieuwing van het centrum is een zaak van ons allemaal. De gemeente kan én wil dat niet alleen doen. Het Centrumperspectief is gemaakt samen met de stad. Ook nu we richting uitvoering gaan, wil ik blijven optrekken met de mensen die in het centrum wonen, werken, ondernemen en te gast zijn.