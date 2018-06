OpinieWat je ziet bij culturele centra in de regio is dat ze niet goed begrijpen wat hun eigenlijke functie is. Dat vindt Ad Voets, programmeur en technicus bij CC ‘t Perron in Heeze.

Er is veel te doen over de lokale theaters en culturele centra respectievelijk dorpshuizen in Zuidoost-Brabant.

Ik wil me hier beperken tot De Enck in Oirschot, Het Klooster in Nuenenen Centrum Hofdael in Geldrop. Als ik de plannen lees en de investeringen zie die hiermee gepaard gaan, denk ik wel eens dat de gemeenteraden die hierover moeten beslissen, boter op hun hoofd hebben. 3,5 miljoen (Klooster), 1,5 miljoen (Hofdael), 2,4 miljoen (De Enck) plus niet te vergeten de jaarlijkse subsidies. En dan maar hopen dat de exploitatie voor de toekomst gewaarborgd is.

Ik kan nu al zeggen: dat zal zonder een omslag in denken niet het geval zijn. Ik zal proberen uit te leggenwaarom niet.Wat je ziet bij deze centra is dat ze niet goed begrijpen wat hun eigenlijke functie is: niets meer of minder dan een locatie bieden voorlokale verenigingen, cursussen, clubs en wat dies meer zij. Ht is uiteraard goed om een fraai programma te bieden.

Te duur

En hierbij gaan we in de fout. Er wordt veel te duur geprogrammeerd. Op het moment dat je toegangsprijzen moet vragen van meer dan 20 euro, haakt de bezoeker af. Voor dergelijke prijzen ga je naar de stad, met meer mogelijkheden in een veel betere accommodatie. Producties mogen een toegangsprijs hebben van zeg 12,50 tot 15 euro. Dat is de limiet. Daar moet het programma op gebaseerd zijn.

Als (dure) artiesten enthousiast zijn over een locatie is dat mooi, maar daarmee heb je de tent niet vol. En wanneer Ivo Mijland zegt dat de zaal van De Enck bij zijn optredens vol zit (ED Opinie 19 juni), geeft hij al aan waar de belangstelling van de bezoeker naar uit gaat. Inderdaad, lokale artiesten garanderen veelal een volle zaal. Zonder dat je als locatie hoge gages moet betalen.

Dus richt je bij het programmeren vooral op lokale activiteiten. Vervolgens: zorg voor zo veel mogelijk vaste gebruikers. Tegen aanvaardbare prijzen. Kom tegemoet aan hun wensen. Dat levert sowieso vaste inkomsten op. Zorg vooral voorflexibele openingstijden. Want dat geeft de gebruiker veel meer mogelijkheden. Bij ’t Perron in Heeze zijn we zeven dagen in de week geopend, van 8.00 tot 24.00 uur. Kijk, daar kun je wat mee. En dan de horeca: bij de plannenmakers wordt altijd uitgegaan van het genereren van een hoge horeca-omzet. Een loffelijk streven maar niet haalbaar. Horeca-omzet in dit soort locaties is een bijkomstigheid en mag nooit hoofdzaak zijn of worden. Het zijn per slot geen horecabedrijven.

Vaste gebruikers

Samengevat: ga op zoek naar vaste gebruikers. Die komen echt alleen uit jouw dorp. En die zijn er meer dan genoeg. En biedt ze interessante voorwaarden. En zorg dat de prijzen van aanvullende programmaonderdelen niet te hoog zijn. Bezoekers van buiten je eigen dorp, kun je vergeten.

Wanneer ik lees dat Hofdael in Geldrop naar 250.000 bezoekers (!) wil, denk ik: en waar mogen die dan wel vandaan komen. Dat zijn 5.000 bezoekers per week. Ga op voorhand ook niet uit van hoge horeca-omzetten. Die vallen - uitzonderingen daargelaten - altijd tegen.