Maak de pensioenleeftijd flexibel

OpinieDe auteur van dit artikel, Henk van Rees uit Oirschot, is oud-bestuurder van FNV Bondgenoten. Hij vindt dat hoger opgeleiden zich kunnen permitteren om eerder met pensioen te gaan, voor lager opgeleiden is dat niet te betalen.

Eerst het goede nieuws: we hebben in Nederland een van de beste pensioensystemen ter wereld. Met als basis een AOW-uitkering en daarboven op een aanvullende pensioenregeling die per bedrijf of bedrijfstak tussen de vakbonden en de werkgevers afgesproken wordt.

Dezelfde vakbonden en werkgeversorganisaties zijn al enkele jaren aan het onderhandelen over een nieuw samenhangend pensioenakkoord. Het lijkt erop dat partijen daar ook uit gaan komen. Uit wat hierover recent is uitgelekt, komt naar voren dat de sociale partners ervoor kiezen om ook in de toekomst vast te houden aan een collectief pensioenvermogen in plaats van te gaan werken met individuele pensioenpotjes. Onderlinge solidariteit tussen jong en oud vormt de basis van onze huidige collectieve pensioenstelsel en daar moeten we dan ook heel zuinig op zijn. Daar past bij dat het een verplichte collectieve regeling is waarvoor de werkgevers en de werknemers premie betalen.

Als je 25 jaar bent, ben je uiteraard nog niet bezig met het nadenken over sparen voor je pensioen. Later ben je er blij mee dat je op tijd begonnen bent met dat reserveren voor je oude dag.

Discussie

Veel discussie is er over de alsmaar stijgende AOW-leeftijd. Nu ligt die op 66 jaar en over vier jaar zitten we al op 67 jaar en 3 maanden. En dat gaat maar door. Terecht dat de sociale partners de rem willen zetten op deze verhoging van de AOW-leeftijd. Ze willen de huidige 66 jaar bevriezen tot en met 2020 en daarna stapsgewijs verder stijgen naar 67 jaarin 2025 - en niet al in 2021 zoals het kabinet Rutte besloten heeft. Dit afremmen en bevriezen kost eenmalig 1,5 miljard euro. Dit kan dubbel en dwars gefinancierd worden door af te zien van het onzalige plan om de dividendbelasting voor buitenlandse rijke aandeelhouders af te schaffen. Dat kost de schatkist en dus ons jaarlijks 1,4 miljard euro.

Met onze snelle stijging van de AOW-leeftijd lopen we ook in Europa voor de muziek uit. Andere landen verhogen de pensioenleeftijd minder snel of willen die soms zelfs flink verlagen. Denk aan Frankrijk en Italië, maar ook in België is de pensioenleeftijd nu nog 65 jaar en wordt die in 2025 pas verhoogd naar 66 jaar.

Deze snelle stijging geeft ook steeds meer menselijke en maatschappelijke problemen. Steeds meer ouderen komen in de bijstand en moeten op een houtje bijten de laatste jaren voordat ze met pensioen kunnen omdat die AOW-leeftijd steeds omhooggaat.

Ongelijkheid

Steeds meer ouderen zeker in bepaalde sectoren slepen zich naar hun pensioen. Of worden ontslagen, komen niet meer aan de bak of worden arbeidsongeschikt. Bij de berekening van de AOW leeftijd wordt uitgegaan van een levensverwachting van gemiddeld 18,5 jaar. Eris evenwel sprake van een grote ongelijkheid in deze.

Laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen leven jaren korter dan hoogopgeleide mensen. Dat kan oplopen tot zelfs zeven jaar. Let wel, we praten hier over honderdduizenden laagbetaalde oudere mensen. Deze mensen waren altijd al het meest de pineut en dat wordt alleen maar erger. Zij beginnen meestal al op jongere leeftijd te werken, doen vaak zwaar werk, verdienen veel minder en genieten dan vervolgens ook nog jaren korter van de AOW. Hoger opgeleiden kunnen zich financieel permitteren m eerder met pensioen te gaan, voor de lager opgeleiden is t niet te betalen. Onrechtvaardigheid troef en hoog tijd om dit aan te pakken.

Dat kan op verschillende manieren. Allereerst door de AOW te bevriezen. Maar ook door fiscaal een flexibele pensioenleeftijd mogelijk te maken, zodat vakbonden en werkgevers voor bepaalde sectoren met veel zware arbeid vervroegde uittredingsregelingen kunnen afspreken. In de bouw willen de sociale partners gezamenlijk dat een bouwvakker na 45 dienstjaren kan stoppen met werken.

Zwaar beroep

Vanuit de gedachte dat bouwvakker een fysiek zwaar beroep is, wat ervoor zorgt dat mensen vaak voortijdig arbeidsongeschikt worden. Er valt alles voor te zeggen om mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen te laten gaan. Natuurlijk is het lastig om te definiëren wat een zwaar beroep is, maar waar een wil is, is een weg.