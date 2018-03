Merkel en Macron als de redders van Europa

OpinieDe auteur van dit artikel is Ger de Wind uit Knegsel. Hij geeft zijn mening over Europa. De EU moet volgens hem koers volgen tussen dictatioriaal China en kapitalisme van Amerika.

Na het moeizaam bereikte regeerakkoord tussen de CDU/CSU en de SPD is Angela Merkel begonnen aan haar vierde periode als bondskanselier. Zij treedt aan als de leider van partijen die bij verkiezingen in Duitsland fors verloren en samen slechts 53 procent van de stemmen tellen.

Merkel moet vanuit een wankele positie opereren. Zij heeft zware offers aan de SPD moeten brengen om die partij mee te krijgen. Merkel is ook de onbenoemde leider van de Europese Unie. Ze heeft tot nu toe in Europa geen grote feiten op haar naam staan, zoals Adenauer, Brandt en Kohl. Merkel is geen vrouw van grote gebaren en grote woorden. Haar wel grote en menselijke Wir schaffen es is haar slecht bekomen. Menselijkheid past niet meer in tijden zonder vaste politieke richtpunten.

Merkel is een vrouw van rustige, volhardende overtuiging. Dat lijkt de enige, zij het langzame, weg in Europa. Zij moet optrekken met Emmanuel Macron, die in Frankrijk wél een sterke positie wist te verwerven. Een man die Europa tot hoofddoel van zijn campagne maakte en zijn volk daarin meekreeg. Dat kan dus toch! Beiden wacht een wankele wereld, zowel buiten als binnen de EU.

Buiten zijn er de Verenigde Staten, waar de onberekenbare president tornt aan de waarden die Europa probeert hoog te houden. En het economisch steeds sterkere China, dat ongehinderd door politieke fragmentatie voort stoomt naar de machttop van de wereld. En dan is er het cyberactivisme met politieke gevolgen waar niemand grip op heeft. Daar is Turkije, waar Erdogans koers botst met de uitgangspunten van zijn NAVO-lidmaatschap, zeker nu Turkije zich richting Rusland beweegt en de VS in Irak de Koerden steunt. Als Turken en Amerikanen tegenover elkaar staan is Erdogan dwaas genoeg om tot een confrontatie met die Koerden te komen. Eén verkeerd gerichte granaat is dan voldoende om de onberekenbare Trump terug te laten schieten, want Erdogan is voor hem een perfecte tegenstander om weer populair te worden. Dan kan artikel vijf van het NAVO-pact in werking treden: Wie één van de NAVO-leden aanvalt, krijgt met alle leden te maken. Moeten we dan de VS steunen of Turkije? Hoe dan ook, het Midden-Oosten lijkt op weg naar een confrontatie tussen het pro-Russische sjiitische Iran en het soennitische, door de VS zwaarbewapende Saoedi-Arabië. De gruwelijke oorlog in Jemen lijkt slechts voorspel. Europa zal zich er verre van moeten houden maar of dat lukt?

Welke richting moeten Merkel en Macron volgen nu meerdere Oost-Europese staten de EU-kernwaarden aan hun laars lappen? Wat te doen met kandidaat-leden als Montenegro, Macedonië, Servië en Albanië? Toetredingsvoorwaarde tot de EU is een stabiele democratie die de rechtstaat waarborgt. Weinig Oost-Europese lidstaten voldoen daar aan, zeker niet deze kandidaten. En kan de EU wel iets doen aan de alsmaar groeiende kloof tussen arm en rijk, nu de rijkste één procent van de wereldbevolking 50 procent van het wereldkapitaal bezit? Prima voedsel voor extreemrechts en -links en voor verdere politieke fragmentatie.

Macron wil een gemeenschappelijke begroting voor de eurolanden. Die voortrekkersrol voor eurolanden betekent het 'Europa van de twee snelheden', waardoor de kloof tussen arme en rijke landen naast politiek ook financieel wordt. Rijke landen als Nederland voelen er niets voor. Ze willen het beheer over hun financiën in eigen hand houden. Maar Macrons idee is een toetssteen voor de toekomst van Europa. Wanneer de rijken niet bereid zijn de armen in de EU op de been te helpen, geven ze aan niet in de toekomst van die EU te geloven. Dan zal de golf van populisme en extreemrechts een vloedgolf worden, die de EU niet overleeft. Zie Brexit.