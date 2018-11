Met eieren gooien naar demonstranten, ik schaam me

COLUMN Het kinder­feest was een compleet geschifte toestand geworden

10:00 De bruine herfstbladeren dansten woest in grote cirkels om me heen, terwijl ik aan de achterkant van het gebouw stond uit te blazen van niets in het bijzonder. Misschien dat het aan zee nog harder waaide, maar in de binnenlanden leek de wind het nergens zo naar de zin te hebben als op Strijp-S. Als je midden in zo’n cirkel van rondjagende bladeren stond, leek het of je de meester van de getijden was.