Metaalwerkgevers, kom snel uit die loopgraven!

Aan de lopende band sluiten de vakbonden met andere werkgevers fatsoenlijke nieuwe cao's af. Waarom lukt het niet met de FME, de metaalwerkgeversorganisatie? Zijn de wensen/eisen dan zoveel anders of hoger dan in de andere sectoren? Nee, dat is niet het geval. De bonden willen 3,5 procent loonsverhoging. En een generatiepact - de mogelijkheid voor ouderen om vanaf 61 jaar 80 procent te werken, 90 procent betaald te krijgen en 100 procent pensioen te blijven opbouwen, waarbij de opengevallen plekken ingevuld worden door jongeren met een vast contract. Bij gemeenten is dit bijvoorbeeld al jaren geleden afgesproken. Verder willen de bonden afspraken maken over minder overwerk, verminderen en verbeteren van zware ploegendiensten, inclusief de nachtdiensten. Dat jongeren betaald worden volgens hun functie en niet volgens hun leeftijd. En dat uitzendkrachten na negen maanden een vaste baan krijgen. Hele gewone wensen in een sector, waar de winsten alle records breken met tegelijkertijd een toenemend tekort aan vakmensen, omdat de metaal niet aantrekkelijk genoeg is voor veel jonge mensen.