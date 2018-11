Nederland, loop voorop, verklaar CO2 de oorlog

OpinieEen verhaal, aldus de auteurs Camiel Wammes en Johannes Wegdam, als resultaat van een gedachte-experiment waarbij zij hebben gezocht naar een oplossing voor het klimaat-probleem. Wammes is apotheker en Wegdam is chirurg. Beide wonen in Nuenen en zijn vader. Ze schreven dit verhaal vanuit zorg voor de toekomst van hun kroost.

De mens maakt rotzooi: uitstervende diersoorten, oceanen vol plastic en steeds meer CO2. Nederland belooft op te ruimen door de CO2-uitstoot met 95 procent te reduceren. De vijf klimaattafels suggereren meer windmolens en zonnepanelen, minder gasverbruik en methaanuitstoot en elektrisch rijden voor iedereen. Maar voor de zeven grootste industriebedrijven, goed voor 70 procent van de CO2-uitstoot, konden geen concrete afspraken gemaakt worden. Drastische maatregelen verzwakken onze concurrentiepositie. Bodemprocedures hiertegen en referenda over andere oplossingen vertragen enorm. Belastingheffingen zijn politieke zelfmoord. Het gevecht tegen de CO2 zal binnen ons huidige democratische bestel gewoonweg niet gewonnen kunnen worden. Hoe bereiken we dan toch zero tolerance voor CO2?

Om binnen de huidige grondwettelijke kaders sneller en betere stappen te zetten tegen de CO2-stijging is een drastisch campagne nodig. Een veldtocht. Een oorlog wellicht. Een oorlog wordt gevoerd voor levens- en landbehoud. Tijdens een oorlog is er een duidelijke commandostructuur. Dat veroorzaakt politieke besluitvaardigheid, snelle regelgeving en vaak enorme progressie in wetenschap. De gemeenschappelijke vijand geeft ook cohesie in de samenleving.

Het kabinet zou een Verklaring van Oorlog tegen de CO2 kunnen opstellen, een War on CO2. Een Ministerie van Oorlog wordt opgetuigd en geleid door een partij-onafhankelijke Minister van Oorlog, die verregaande bevoegdheden krijgt om de voorstellen van de klimaattafels uit te voeren. De Minister van Oorlog kan zijn beleid uitvoeren, ongehinderd door verkiezingen of formatie-gekonkel, net zolang totdat het doel bereikt: nul CO2 op de teller.

Aangezien consumenten beslissingen nemen op basis van de portemonnee kan een eerste stap van zo'n Minister van Oorlog een 'CO2-belasting op alles' zijn. Dit zal direct effectief zijn. Elk product heeft een eigen mate van CO2 nodig gehad om gefabriceerd te worden of verbruikt te worden. Daar waar CO2-vrije technieken gebruikt zijn, zal het product goedkoper zijn. Dit zal bijvoorbeeld de consumptie van (rund)vlees, wijn uit Chili of benzine drastisch doen afnemen.

Meer onderzoek

Een tweede stap is geïntensiveerd en zwaar gesubsidieerd onderzoek naar alternatieve energiebronnen. Er zál een oplossing moeten komen om de continuïteit van energie te garanderen die weersonafhankelijk is.

Zolang er geen goede alternatieven voor onze kolencentrales zijn, anders dan kernenergie, zullen óf meer kerncentrales gebouwd moeten worden, óf zal snel de CO2-opslag operationeel gemaakt moeten worden. Natuurlijk is dit een tijdelijke oplossing voor de definitieve transitie naar groene energie. Maar doorgaan op de huidige voet met het verstoken van enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen kan niet meer.

Ook moeten oplossingen gevonden worden voor de scheep- en luchtvaart. De Minister van Oorlog maakt keuzes hierin, initieert de lange termijn-plannen en sluit verdere overheidsbemoeienis, bezwaar- of langlopende procedures uit. Er is immers een oorlog tegen CO2.

Ooit was ons poldermodel iets wat werkte en waar we trots op waren. Nu wordt het tijd voor een andere oplossing, een echt effectieve strak aangestuurde groenpolitiek. Net zoals in China en delen van de Verenigde Staten (Texas, Californië). Dat blijkt te werken. De tijd van mooi groen praten is voorbij. Door een War on CO2 te beginnen worden sneller resultaten worden geboekt.

Natuurlijk zal deze War on CO2 onze medezeggenschap inperken. Dat is voor ons doorgepolderde Nederlanders bijna onbespreekbaar. Maar het feit dat we dan ook nog flink, heel flink, op rantsoen gezet moeten worden, is in onze huidige consumptiemaatschappij helemaal onverteerbaar. Maar alles wijst erop dat we de klimaatdoelen niet gaan halen. Echte maatregelen zijn nodig. De vervuiler moet gaan betalen.

Mondiaal gidsland