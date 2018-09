Niemand vindt het leuk om te staken bij Nedcar

column Hoe kwetsbaar geluk is, bleek in Oss

22 september Ongeveer op het tijdstip van de verschrikkelijke tragedie in Oss kreeg ik in het ziekenhuis een roesje toegediend. Bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker was bloed in mijn ontlasting gevonden en daarom moest mijn darm onderzocht worden. Het onderzoek was weliswaar vrijwillig, maar ik had met overtuiging meegedaan, vanwege mijn verleden. Mijn vader is jong gestorven aan darmkanker en een aantal jaren geleden werd bij mij een grote poliep weggehaald.