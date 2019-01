Nieuw gemeenschapshuis in Leende kan een heel stuk beter

OpinieDe auteur van dit artikel is Tinus Aarts uit Leende. Hij vindt de foyer van het nieuwe gemeenschapshuis in Leende veel te klein.

In december voerde toneelvereniging Knal weer een geweldig mooi stuk op in het tot theater omgebouwde gemeenschapshuis De Meent in Leende. In de geheel uitverkochte zaal werd zichtbaar genoten van de voorstelling. Maar tijdens de pauze en na afloop bleek maar weer eens hoe klein en benauwd de foyer is. Je kon er werkelijk over de koppen lopen, en dat terwijl nog maar de helft van het publiek van de tribune af was.

Wie verwacht dat deze problemen met de geplande nieuwbouw tot het verleden behoren, komt bedrogen uit. Want hoewel de foyer in de nieuwbouw iets groter is, maakt de indeling dat ook in de nieuwe MFA deze ruimte al snel verstopt raakt. De hoofdingang komt namelijk ín de foyer uit. Bezoekers dienen het gebouw via deze ruimte te betreden en te verlaten. De garderobe is juist achterin het gebouw, waardoor de foyer een verkeersruimte wordt.

Het zijn dit soort tekortkomingen die de nieuwe MFA weinig uitnodigend maken, met het gevaar dat verenigingen voor hun activiteiten straks elders hun onderkomen zullen gaan zoeken. En dat terwijl het wel kan! Zoals bij Het Perron in Heeze en dorpshuis Valentijn in Sterksel.

Wat is er nodig om een meer MFA-waardig dorpshuis en een meer levendige bebouwing aan de markt in Leende te realiseren? Daarvoor zal de gemeente opnieuw, deze keer met een meer bekwaam projectontwikkelaar in zee moeten gaan.