Nuenen, sluit als eerste aan bij centrumstad

Zorg dat je de eerste van de omringende gemeenten bent die in de stuurhut komt te zitten van de vernieuwde Mainport-Brainport Centrumstad. Profiteer uitputtend van de lobbylijnen naar Brussel, Den Haag, provincie, gezaghebbende bedrijven en kennisinstellingen en van de bundeling van kennis en kunde binnen de nieuwe gemeente. Snel aan de slag met Eindhoven is voor de korte en lange termijn de beste borging van onze sociale cohesie.

In 2013-2014 startte het kabinet met het decentralisatiebeleid. Populair gezegd, taken naar gemeenten duwen met onvoldoende bijbehorend geld. Citaat VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten): 'Er dreigt een gat van 6 miljard in de begrotingen van gemeenten. Ook nieuwe taken zoals werk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg etc. komen met minder budget naar gemeenten'. Om de kwaliteit en continuïteit van deze taken te waarborgen adviseerde het kabinet om sterke, grotere gemeenten te maken. Vanuit de visie 'je moet groot zijn om excellent klein te kunnen zijn!'