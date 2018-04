Nuenen wordt door provincie bestuurlijk afgeschreven

Ik kan mij voorstellen dat een zelfstandige gemeente besluit samen te gaan met een andere gemeente om er beide voordeel aan te hebben. Maar dat een gemeente als Nuenen zich zo gedwee uit haar prachtige huis omgeven door grote landerijen laat zetten zonder daar zelf iets noemenswaardigs voor terug te krijgen, vind ik onbegrijpelijk.

Beschamend

Ronduit beschamend is het dat men, zonder uit gevoel voor eigenwaarde geboren verzet, de motivering van de provincie als uitzettende instantie niet als grove belediging verwerpt. Tot overmaat van ramp doet men onnozel met het spelletje mee door schriftelijk te vragen of de nieuwe eigenaar van het mooie huis toch voorzichtig met de kostbare meubeltjes zal omgaan.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings had zich geen betere avond kunnen wensen dan de informatiebijeenkomst op 11 april in het Klooster. Begrijpelijk dat ze de aanwezigen na afloop hartelijk dankte.

Belediging

Ze kon ongestoord steeds dezelfde argumentatie geven waarom Nuenen het beheer over het mooie eigen huis aan Eindhoven moet overdragen. Een argumentatie die mij in elk geval als een grove belediging in de oren klonk, omdat ze inhield dat Nuenen ook in de toekomst niet in staat zou zijn haar opdracht als gemeente te kunnen uitvoeren. Harder kun je iemand niet treffen. Iemand kan in het verleden gefaald hebben, op dit moment niet afdoende slagen maar... naar de toekomst toe onbekwaam blijven, dat is wel de genadeslag. De aanwezigen waren echter niet beduusd.

Na afloop vroeg ik Spierings wat zij vond van het rapport dat onlangs is opgesteld door Partners & Pröpper en waarvan de conclusie is dat de bestuurskracht van Nuenen voldoende is en ook in de toekomst voldoende zal zijn en dat Nuenen niet met Eindhoven moet worden samengevoegd. Ze deed deze conclusie af als ongegrond.

Komedie

Mijn conclusie van de informatieavond: een komedie als het niet zo diep droevig was dat Nuenen zich zo laat wegzetten als enige gemeente waarvan ook in de toekomst geen goed bestuur verwacht mag worden. Nuenen behoort in de ogen van Spierings zelfs niet bij de 43 procent van de Nederlandse gemeentes die de kwalificatie 'gebrekkige bestuurskracht' verdienen. Op de vraag of bij al deze gemeenten dan ook een fusie of annexatie te verwachten is, reageerde zij met: 'Nuenen vertoont structurele symptomen'.