Ode aan mijn moeder: inzendingen voor Moederdag deel 1

Ode aan mijn moeder

lieve mama ,

ik hou van jou,

en ik vind jou lief,

je kan lekker koken,

en gaat altijd mee naar Ter Spegelt,

en ik had een fijn communiefeest,

duizend kusjes van roos

Roos de Laat, Duizel

Guusje

Via deze weg wil ik je graag een hele fijne Moederdag wensen. Jammer dat we dit jaar niet samen naar Guusje gaan dit jaar. Volgend jaar weer? Binnenkort gaan we samen weer wat leuks doen. Mamsje, ik hou van je. Veel liefs, Kiki.

Kiki Hoogterp uit Eindhoven

Moederdag

Vanuit Zwitserland wens ik mijn allerliefste moeder Sjan Lauwers en allerliefste schoonmoeder Joke de Veth een gezellige Moederdag toe xx !

Dorine de Veth uit Geldrop

Lieve stoere mama,

Al bijna 12 jaar zonder jou. Het is nog steeds een groot gemis dat je niet meer bij ons bent. Zo plotseling uit ons leven weggerukt maar nooit uit onze gedachten. Wilma forever forever Wilma. Voor altijd in ons hart.

Liefs je meiden Kyra en Roxsy

Zonnetje

Graag wil ik mijn mama in het zonnetje zetten met Moederdag. Het is de liefste mama van de hele wereld. Mama is heel zorgzaam en altijd belangstellend naar anderen. Naast een harde werker in de ouderenzorg, het huishouden thuis (de beste kookprinses van NL!) heeft ze ook de zorg erbij voor mijn oma. Ik zou heel graag weer eens met mama een week naar de zon willen, want daar kijk ik met veel plezier op terug en dat heb je verdiend. Wie weet... staat dat binnenkort wel te gebeuren! Trots op jou mam in alles wat je doet! Xxx Marjolein

Marjolein van Dommelen uit Eindhoven

Fijne moederdag

Moeders... ondanks dat fati er niet meer bij is... toch fijne moederdag! Liefs xxx

Anique van Liempt uit Eindhoven

Zwemjuffrouw

Voor vele Eindhovenaren is mijn moeder ‘zwemjuffrouw Toos’. Ruim 50 jaar als vrijwilliger zwemles gegeven aan 3 generaties is ze op haar 86ste nog steeds behulpzaam voor haar medebewoners in wooncentrum De Wilgenhof. Fijne moederdag mam! Kus Marc

Mama, een erg fijne moederdag toegewenst. Hou van je!

Je dochter Neromy

Lieve Mama,

Je zegt telkens dat ik weinig tegen je zeg,

maar dan heb je nu toch echt even pech!

Want ik zal je iets vertellen en nee het is niet flauw,

Mama Jetje ik hou van jou!

Dikke kus Koentje (Je zoon)

Koen van Seggelen uit Asten

Voor Mia Vermeulen in Eindhoven

Het is een fantastische vrouw

Die veel om anderen geeft

Ze heeft haar kleinzoon grootgebracht en voor haar zieke man gezorgd

Als er iemand n bloemetje verdient is mevrouw Vermeulen

Thea Smetsers

Kanjer

Speciaal voor onze allerliefste moeder die werkelijk altijd voor ons klaar staat, wensen wij haar samen met ons lieve pap een prachtig en onvergetelijk gouden huwelijksfeest toe. Lieve mam, jij bent onze kanjer! Xxx Theo, Alinda en Silvia

Silvia Rodijk uit Best

Moederke

Ik wil graag mijn lieve moederke Mimi in het zonnetjes zetten omdat ze altijd voor me klaar staat, nu ook al 5 jaar in mijn moeilijke periode

Ze is een vrouw met een hart van goud!

Love you

Lilian Snijders-Janssen uit Eindhoven

Lieve mam,

Op 13 mei is er voor jou dubbel feest

Het is Moederdag en je 65e verjaardag

Een hele speciale dag om in het zonnetje te worden gezet

Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren gewenst en mam. Bedankt voor alles

Je bent geweldig

Liefs, Miranda

Lola en Lien xxx

Trots

Onze lieve moeder / oma /superoma NELL BOCKTING mag wel eens in het zonnetje worden gezet voor al haar hand- en spandiensten voor ons allemaal. Wij zijn bijzonder trots. Liefs, Anita & Guido, Amy en Romy, Monique &Fred, Anouk & Hugo,Raff, Dion, Ingrid & Dirk, Yvonne & Ron, Eef en Pim.

Lieve Mama,

Omdat ik er helaas niet bij kan zijn omdat ik mee ga lopen bij het darten in Zwolle als Walk-on-girl, wens ik mijn moeder een hele fijne dag. Ik zou geen betere moeder kunnen wensen!

Lieve Groet vanuit Zwolle, Mirthe

Lieve mama

Ook al ben je in de hemel

Wens ik je toch een fijne Moederdag daar boven

Ik hou zoveel van jou

Dikke kus je dochter Miranda

Ons mam,

Jij hebt ons alles geleerd,

Leren vallen maar vooral opstaan.

Geloven in jezelf en het mooie zien in andere.

Onvoorwaardelijke liefde voor ons allemaal.

We houden van jou.

Ron, Irma en de rest

Irma Geraerts uit Hapert

Lieve mam,

Wat zou ik nog graag met je Moederdag willen vieren. Nooit meer jou lekker verwennen, taart eten die ons pap speciaal liet maken voor Moederdag, bloemen zetten we neer met Moederdag, speciaal voor jou! Je bent mijn grote roos

Beppie Leenders uit Eindhoven

Voor moeder

Verscheidenheid in mensengeesten,

Merk je dagelijks heel goed.

Of ze sterk zijn of wat zwakker.

Het bepaalt vaak het gemoed.

Soms denk je aan de geest van mensen

Die voor ons waren hier op aard.

Hun voorbeeld, leven en vertrouwdheid

Daarvan blijft echt een deel bewaard.

’t Zou mijn moeder kunnen wezen.

Ik voel haar sterke vrouwengeest

vaak nog in gedachten ergens

echt aanwezig, immer bedeesd.

Want zij, een vrouw met kracht hoor,

stond pal achter manlief, achter kind.

Weinig woorden, een stille wenk soms

wezen de juiste weg, naar een goede vrind.

Zij genoot stil van de “warme” dingen,

van gezelligheid, van iedere spruit.

Had veel verdriet bij het verlies van kinderen.

maar het hoofd bleef recht, fier weer vooruit.

Haar geest, haar manier van leven,

haar helpende hand in een jong gezin.

De sociale bewogenheid die ze ons leerde

Haar GEEST, voor mij steeds een gewin.

Lies Schoofs, Meerveldhoven

Lieve Mam,

Altijd sta je voor me klaar!

Door de jaren heen, en door dik en dun ben je mijn beste vriendin geworden...

Dank je wel voor alles!

Heel veel liefs!

Jen

Ons mam

Ik zeg nooit mijn moeder, maar altijd ons mam…

Want dàt is ze: ons mam.

Ons mam die al 50 jaar voor mij klaarstaat. Mij altijd laat voelen hoeveel ze van me houdt en regelmatig zegt hoe geweldig ze me vindt, dat ik zulke mooie krullen heb, dat ik zo slim ben en zoveel aankan. Die blij door de gang komt stiefelen als ik aanbel en dan zegt hoe fijn ze het vindt dat ze me weer ziet. Die lach op haar gezicht als ik door het raampje in de voordeur kijk, vervult me iedere keer van liefde. Vaak heeft ze dan heerlijke appeltaart gebakken, zoals alleen zij dat kan. En word ik daarna volgestopt met chocolaatjes en nootjes..

Nooit een negatief woord, behalve misschien over mijn (kleine) tatoeage die ze echt heel lelijk vindt.

Bijna 3 jaar geleden verloor ze haar man, mijn vader, na 60 jaar huwelijk. Dat heeft de glans van haar leven gehaald. Maar nog steeds stelt ze ons, haar 6 kinderen, voorop. “Voor mezelf maakt het niet uit, ik heb een mooi leven gehad, maar voor jullie zou ik het heel erg vinden als ik er niet meer ben”.

Ja lieve mam, al zijn we allemaal volwassen en sommigen zelfs al opa, we kunnen jou nog niet missen, omdat bij jou de enige plek is waar we weer even kind kunnen zijn!

Je jongste en voor eeuwig de kleinste, Carla

Aan Mijn Moeder

Ik geef je

een tuin vol

ROZENROOD.

verscholen

tussen groen.

Geur

wekt mijn

verbeelding.

terwijl,

opengeplooide

wolken

mij weg doen

Dromen.

Francien van Poppel

Speurneus

Mijn moeder is een kei in het vinden van spullen. In mijn jeugdige jaren was ik nogal eens iets kwijt en zij stelde dan net zo lang vragen totdat ik het gemiste item vond. ‘In de kast boven je bed? onder de kapstok? Achter de bank? En ja hoor. Al na een paar zoekvragen was het gemiste item daar. Het scheelde ook wel dat zij overzicht had waardoor zij veel spullen wist te lokaliseren. En wij dropten onze spullen neer om ze vervolgens als blinde vleermuizen te gaan zoeken. Misschien verklaart dat waarom ik op mijn 38e nog steeds geen speurneus heb ontwikkeld. Ik vertrouw op een paar vaste vindplaatsen en daarna ben ik het kwijt. Mijn ouders zijn inmiddels geëmigreerd naar Polen en, tot mijn vriends grote ergernis, bel ik mijn moeder via Skype als ik iets kwijt ben. Ik laat haar via de camera meekijken en binnen 5 minuten heb ik het gevonden. Allemaal dankzij haar instructies. ‘Hoe moet dat later als mijn lieve moeder er niet meer is?’ Denk ik wel eens. Je kan veel over ons zeggen, maar mijn vriend en ik zijn niet van die opgeruimde types in zo’n showroomwoning. Eerder het omgekeerde (sorry schat).

Onlangs kwam het antwoord. We gingen een dagje weg. Kinderen achter in de auto, wij voorin. Klaar om te vertrekken. Tot mijn vriend ineens zegt: ‘Waar ligt mijn zonnebril?’ Ik kijk al verdwaasd om me heen tot een 3-jarig stemmetje vanaf de achterbank zegt: ‘Op de tafel papa.’ Opgelucht zak ik achterover in de stoel. Heb ik haar niet voor niets vernoemd naar mijn allerliefste moeder: Iwona!

Krystyna Meijer uit Gemert

Voor Annie

Haar naam was Annie, niet echt bijzonder

Maar wij moeten helaas wel zonder

Ze had geen gemakkelijk leven, het was soms echt rot

En al waren er leuke momenten, ze klaagde soms over haar lot

Toen ze begon te dementeren was het niet veilig meer thuis

Met een smoesje werd ze weggelokt naar een tehuis

Na een stroef begin kon ze deze nieuwe wereld verkennen

Ze vond een nieuw soort balans en begon zelfs te wennen

De verzorgenden waren superlief, voor haar, voor mijn zus en mij

Het kwam in de zorg voor haar van 2 kanten, echt WIJ

Haar Jordanese afkomst nam weer een plaatsje in

Het was niet altijd netjes maar wel met humor in elke zin

Het muziekgroepje na de pauze: “nee, hé, is het nog niet gedaan?

Het is mooi geweest, jullie kunnen weer gaan!”

De vrouw die voor het raam zat, “het lijkt wel een temeijer”

Ja, de dementie sloot haar op maar maakte haar taal veel vrijer



Ze wilde graag bij ons blijven maar het mocht niet zo zijn

We konden tot het eind toe bij haar blijven, dat was erg fijn

Haar leven was met ups en downs, ons rest nog slechts 1 ding

Alleen haar lichaam is verdwenen, wat blijft is de herinnering



Haar naam was Annie, maar is ook altijd Annie gebleven

Want omdat ze in ons hart zit zal ze altijd blijven leven

Bedankt lief moedertje

Je dochters Jopie en Paula

Paula Baarslag, Helmond

Standbeeld

Ik wil niet een moeder eren maar een hele generatie moeders. De vrouwen die nu tussen de 90 en 100 zijn, zoals mijn eigen moeder. Ze leefden in een tijd dat er hard gewerkt moest worden in grote gezinnen van toen. “Hard werken en zuinig zijn “ was mijn moeders motto. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat waren ze in touw. De kachel moest worden gestookt, geen gas of olie maar hout en kolen. De kinderen moesten er netjes “bijlopen”. Uit zuinigheid werden de kleren zelf gemaakt en doorgegeven aan de volgende in de rij. De was, in de stoomketel gekookt, gespoeld en daarna aan de lijn. De vele monden die gevoed moesten worden. Het werk op de boerderij, koeien melken, varkens voeren, een grote moestuin.

Gelukkig was ook wel eens tijd voor ontspanning. Dan gingen we een dagje weg met de auto, 8 personen erin en de picknickmand en een plaid mee.

Nee, mijn moeder zat niet klaar met een pot thee als wij uit school kwamen. Ook wij moesten al vroeg karweitjes doen. Zo leerden ze ons ook naaien, koken, bakken, aan te pakken als het nodig is en niet te snel te klagen. De schouders eronder en niet zeuren. Maar ook dankbaar zijn voor de weelde die we nu hebben. We zijn een generatie nuchtere vrouwen geworden die stevig met 2 benen op de grond staan en hun mannetje wel staan.

Moeders uit die tijd: bedankt! Jullie verdienen een standbeeld.

Ria Joosten

Ons moeder...

was een moedige vrouw en voor geen kleintje vervaard; ze had er dan ook 13!

Ons moeder...

die na haar eerste bevalling dacht: "Oei, oei en dat volgend jaar weer!"

Ons moeder...

die, na 5 zonen, tijdens haar zesde bevalling zei: "Nog liever over 5 minuten een zoon, dan over 10 minuten een dochter!".



Ons moeder...

die 11 jongens en 2 meisjes kreeg en met allemaal even blij was.



Ons moeder...

die alleen maar wilde dat haar kinderen gelukkig waren; dan was zij het ook!



Ons moeder...

die een hele lieve oma werd en later ook nog overgrootmoeder, wat ze prachtig vond.



Ons moeder... wat zou ik nog graag eens met haar praten.



Annegeert Steenbakkers, Lieshout

Mijn beurt

Mijn lief moedertje, wat hou ik toch veel van jou. Voor jou zorgen is de gewoonste zaak voor mij, dat doe ik met liefde. Je hebt jaren voor ons gezorgd, nu is het mijn beurt! Dank je wel lieve moeder dat je altijd voor ons klaar staat! Love you! !! Appie, Ingrid & Angélica xxx

Dankbaar

Ik heb de allerliefste mama die er maar is en die ALTIJD voor mij en mijn zoontje klaarstaat, ook als het eigenlijk niet kan. Lieve mama, ik hou ontzettend veel van jou en ben je ontzettend dankbaar voor alles wat je voor ons doet !!!!!! Liefs, Mandy

Mandy van Sprang, Eindhoven

Lieve mama,

vandaag een ode voor jou,

omdat ik dit even zeggen wou

ook al voel je je niet altijd fijn,

ik zou niet weten waar ik zonder jou zou zijn!

de beste oma en mama, absoluut dat ben jij,

en gelukkig ben je die van mij!

Ellen Verschuren, Bergeijk

Speciaal

Óns moeder was ook mijn moeder en ik was heel speciaal voor haar!

Waarom? Ze ‘maakte’ me heel speciaal.

Als ik thuis kwam bij mijn moeder om te jokeren of te buurten met haar had ze na de koffie vaak dezelfde opmerking: ,,Daar in de kast staat een schaaltje met twee bonbons, die heb ik speciaal voor jou bewaard." Wie zou zich er niet vereerd mee voelen en er een heel speciaal gevoel bij krijgen?

Na haar sterven in 2010 hoorde ik van al mijn broers en zussen dat ze ook voor hen twee bonbons bewaard had op het schaaltje in de kast en ook zij zich heel speciaal voelden. Ieder van haar 13 kinderen voelde zich heel speciaal bij ‘ons’ moeder! Nu ze er niet meer is voelen en weten wij wat een bijzonder mens ons moeder was en altijd speciaal zal blijven door deze en andere schitterende herinneringen.

Ria Honings-Bouwmans, Deurne

Ode aan mijn moeder

Het is 1946 als ik geboren word als vierde kind in de familie. Mijn moeder was 'geen gemakkelijke vrouw' zoals dat in de volksmond heet. Integendeel, ze was in onze ogen soms ronduit vervelend met haar ouderwetse opvattingen en liet er géén gras over groeien als wij, haar dochters, hier geen gehoor aan wilden geven. Thuis hadden wij het niet echt breed. Mijn vader verdiende met zijn stucadoorsbedrijf 's zomers genoeg om rond te komen, maar 's winters bij lange vorstperioden werd het bestaan financieel toch nijpend. Hij greep dan allerlei klussen aan om wat bij te verdienen. In die financieel moeilijke tijd was dat duidelijk merkbaar aan de sfeer in huis. Daar had mijn moeder dan een prima antwoord op: zij bakte een heerlijke appeltaart naar een recept dat ze ooit van háár moeder had gekregen. Daardoor snoven wij bij binnenkomst thuis meteen de geur op van goed, veilig en gezellig. Deze momenten waren heerlijk! Wat wil nu het geval?

Járen na mijn verhuizing van A naar B zag ik in mijn dressoir een kaart weggezakt tegen de achterwand staan. Uiteindelijk slaagde ik erin de kaart eruit te trekken en wat bleek? Een brandende kaars op de voorzijde van de kaart en op de achterkant mijn moeder's handgeschreven appeltaartrecept van lang geleden!

Inmiddels jaren later wordt dit zeer beproefde recept ook door haar kleinzoon met succes gebakken!

Zie de foto van de kaart én het recept voor de allerlekkerste appeltaart ooit!

Loes Timmer, Geldrop

De gewoonste zaak van de wereld

Ik doe mijn ogen dicht en zit weer met mijn moeder op een terrasje. Iets wat zelden gebeurde. Het zonnetje schijnt, de koffie is heerlijk. Toch zit ik er met een zwaar gemoed. Vandaag ga ik het haar vertellen. Ik kan er niet over blijven zwijgen.

,,Mam”, zeg ik, “een vriendin van me valt op meisjes. En haar moeder is daar erg boos over. Ze heeft haar vreselijk uitgescholden.” Dat verzin ik niet, het is echt waar. Vol ongeloof was ik deelgenoot van dat ‘gesprek’. Moeder was zo geschokt over het feit dat haar dochter op meisjes viel dat ze haar de meest vreselijke dingen toewenste. Ze vloekte en tierde en wilde haar dochter nooit meer zien.

De nacht erna sliep ik nauwelijks. Hoe was het mogelijk dat de goede band tussen moeder en dochter in één klap zo scheef kon lopen?

Terwijl ik het relaas uit de doeken doe, kijk ik naar het gezicht van mijn moeder. Kan ik aflezen wat ze er van vindt? Kan ik zien of het veilig is haar te vertellen dat zij hetzelfde te horen gaat krijgen?

Moeder zegt niets. Ze luistert alleen maar. ,,Wat zou jij zeggen?” vraag ik voorzichtig, ,,Als ik zou vertellen dat ik een vriendinnetje heb?”

Moeder kijkt me aan. Ik zie geen onbegrip, geen boosheid of angst. ,,Als je maar gelukkig bent”, zegt ze en kijkt me in de ogen. ,,Ik heb een vriendinnetje”, zeg ik zacht. ,,Breng haar dan maar eens mee naar huis”, stelt moeder voor. En daar is het gesprek mee afgedaan, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Toos van Riet, Valkenswaard

Doolhoven

Als ik niet weet meer

waar precies mijn huis is

en ik herken niet langer meer

mijn eigen deur

moet ik dan voortaan

op de tast gaan zoeken

me laten leiden door een

mij vertrouwde geur?

als ik niet weet meer

dat die vrouw mijn kind is

en ik herinner me - wat was

ook weer haar naam?

moet ik voorzichtig heel

voorzichtig wat dichterbij komen

en haar niet laten merken

hoe erg ik me schaam

als ik niet weet meer

hoe de wereld in elkaar steekt

en ik de weg zoek

ook hier binnen in mijzelf

weet ik niet hoe dit ooit

nog goed moet komen

misschien gaat het wel over

en gaat het toch, vanzelf?

Elisabeth van de Ven, Dommelen

Beschermengel

Voor alle arme moeders zou ik

een beschermengel willen zijn

Ik wil zacht mijn vleugels spreiden

Over de zorgen, het verdriet, de pijn

Maar ik kan ze niet beschermen

Al wil ik dat ook nog zo graag

't is daarom ,lieve moeder Maria

Dat ik deze gunst aan u vraag

U bent daar boven in de hemel

Veilig met uw zoon heel dichtbij

Asjeblieft vraag hem even

Jezus ,doe een wonder voor mij

Bezorg al die arme moeders

een hele fijne moederdag

een dag zonder zorgen en verdriet

En Jezus, als het kan en mag

Geef dan aan de wereldleiders

een beetje meer gezond verstand

Zodat er eindelijk vrede komt

Geen honger meer in ieder land

Ik dank u voor het begrip

Maria en onze lieve heer

Maar komt het goed voor arme moeders

Daarin geloof ik allang niet meer

Anny van der Looij, Bergeijk

Moeder

Ik was nog maar een kind

toen jij met altijd lachende mond

tevreden bij de kolenkachel stond

zingend over zon en westenwind

Die tijd had ik je willen zeggen

wat mijn hartje voor je voelde

maar vond voor wat ik toen bedoelde

geen woorden om dat uit te leggen

Maar nu ben ik groot… en jij weer kind

en knaagt er iets raars van binnen

wat moet ik zonder jou beginnen

als jij geen rust meer in dit leven vindt

Nu jouw wereld deels is ingestort

het geheugen als een luchtballon

is weggedreven langs de horizon

schiet elke zin, elk woord tekort

Toch ervaar ik nog die sterke band

al kijk je steeds weer van me weg

als ik jouw handen in de mijne leg

voel ik de greep van Alzheimers hand

Jaren van liefde en verbondenheid

trekken als een rilling door me heen

een siddering door merg en been

van een onontkoombaar afscheid

Jan van de Ven, Wintelre

Liefs

Hou oud je ook bent, iets is pas echt kwijt als mama het niet meer weet of kan

vinden :) Bedankt voor wie je bent, wat je allemaal voor ons doet en wat je voor ons betekent!

Heel veel liefs en een dikke kus

Marleen en Margot Govers, Valkenswaard

Moederdag

Moederdag, een dag die we altijd in ere moeten houden

Want op zo’n dag brengen we een ode aan alle vrouwen

Die kinderen hebben gebaard, soms met heel veel pijn

En ze liefdevol hebben verzorgd totdat ze volwassen zijn

Want een moeder is immers de spil van het hele gezin

Die haar kinderen zal beschermen vanaf het prille begin

Vandaar dat we alle moeders eren, niet alleen vandaag

Maar hun hele leven lang ..en dat doen we graag



Frans Meeuwis, Someren

Over een moeder

Enkele regels van een brief die een moeder van acht kinderen op 16 mei 1940 aan haar oudste dochter schreef. Ze schreef daarin over haar 22-jarige middelste zoon die naar Zeeland was vertrokken om daar als dienstplichtig militair de Duitsers tegen te houden:

,,Ik ben zo dankbaar dat ik hem zoo goed uitgerust wegliet gaan. Zijn schoenen gemaakt, nieuwe glazen in zijn bril (nu kon hij weer veel beter zien, zei hij) en wel 12 gulden in zijn zak.”

Bertine Jansen, Geldrop (de jongste van de acht kinderen)

Vergeten

Ik wil ons mam graag in het zonnetje zetten met moederdag, altijd staat ze klaar voor ons en de kleinkinderen. Vaak vergeet ze zichzelf.

Dus mam bij deze

Liefs xxxx

G . van Dijk uit Helmond

Bedankt

Lieve moeder, 13 mei wordt de eerste Moederdag waarop ik je zal eren zonder dat je er zelf bij zult zijn. Ik had je o zo graag nog een keer een bos bloemen willen geven om te laten zien hoe belangrijk je nog steeds voor me bent. Houdoe en bedankt!

Erik Prinsen

Lieve mam,

Je bent al 44 jaar voor Arno, en 43 jaar voor mij (Nonie) de liefste moeder van de wereld, en voor Remco, Nick, Mandy, Melissa en Michael een hele lieve oma.

Dankjewel voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Wij wensen jou een fijne moederdag.



Nonie van der Kammen-Berkers uit Helmond-Brouwhuis