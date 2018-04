Ontvang het belangrijkste nieuws van het ED dagelijks in jouw mailbox

COLUMN In zee van alcohol zou ik nooit willen verdrinken

21 april De gezondheidscultus van deze tijd gaat steeds verder. Onlangs publiceerden de media dat je door een glas bier of wijn per dag je korter leeft. Dat zou blijken uit een groot internationaal onderzoek. Iedereen riep en schreef elkaar alcoholvrij na, totdat bleek dat het nergens stond in datzelfde onderzoek, terwijl er toch allerlei levensrekensommen naar buiten gebracht werden, bij voorbeeld dat elk extra wijntje je leven met een half uur zou verkorten.