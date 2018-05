Oproep: Zet je moeder in het zonnetje

Column Plastic afval: hoe komen we er vanaf?

28 april Mooi feestje, dat PSV-kampioenschap, maar wel jammer van dat centimeters hoge plasticbekerstapijt. Ook de plastic Koningstroep was niet te versmaden. Plastic afval: hoe komen we er vanaf? Wereldwijd doen mensen hun best. Boyan Slat helpt de oceanen schoon te maken met zijn Ocean Clean-Up, Plastic Whale recyclet petflessen tot kantoormeubelen en designsloepen, het Belgische schoolproject Ecobirdy maakt van gebruikt plastic speelgoed duurzame kindermeubels en ontwerper Dave Hakkens uit Helmond laat op YouTube zien hoe je een plastic versnipperaar en -omsmelter bouwt. Kunstenaar Luk Sponselee raakte door Hakkens geïnspireerd en liet in Engeland een shredder maken, waarmee hij baksteentjes, tegeltjes en kommetjes kan maken van versnipperd plastic. Hij verwacht hier na de zomervakantie mee aan de slag te kunnen in T56, de voormalige Flipside, in Vaartbroek. Plastic verzamelen dus. Ik teken ervoor, een badkamer betegeld met plastic tegeltjes. Geweldig. Of uiteindelijk een heel huis van plastic bouwstenen. Waarom niet?