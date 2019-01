Oude fouten bij verkoop van Klooster in Waalre

OpinieDit artikel is geschreven door raadsleden en fractievertegenwoordiger van D66 Waalre: Kees de Zeeuw, Saskia Harks, Floris Schoots en Michiel Roelofs. Zij vinden dat het Klooster in Waalre opnieuw overhaast en zonder goede onderbouwing door de gemeente verkocht wordt.

Bezint eer ge begint. Dat was in 2012 een van de belangrijkste conclusies van het rapport van de rekenkamer over de dramatische gang van zaken rond gemeenschapshuis Het Klooster in Waalre, een onderzoek na de mislukte verkoop in 2004 en jarenlang gedoe met de toenmalige stichting.

Een extern onderzoek van bureau Hordijk & Hordijk wees eerder al uit dat de gemeenteraad overhaast en zonder goede onderbouwing besluiten had genomen. De verkoop kon pas in 2011 worden teruggedraaid, het drama had de gemeente inmiddels een slordige 5 miljoen euro gekost.

In 2016 was het vervolgens de beurt aan Lumens om met mooie plannen Het Klooster voor tien jaar te huren en het weer dynamisch te maken. Een initiatief dat na een jaar al strandde, omdat Lumens zelf de stekker eruit trok. Wat overbleef was een lege BV. En zo kwam het dossier Het Klooster weer terug op de politieke agenda.

De rekenkamer was keihard in haar oordeel: gebrek aan bestuurskracht van zowel de raad als het college. Om vervolgens aan te bevelen: neem voldoende tijd voor dit soort besluiten, voer risico-analyses uit, zorg voor goede berekeningen, laat deze extern toetsen en doe grondig onderzoek naar de haalbaarheid.

Overhaast

En nu heeft de gemeenteraad weer dezelfde fout gemaakt door overhaast en zonder goede onderbouwing Het Klooster te verkopen. Zonder harde waarborgen, zonder onafhankelijke toetsing en met een onduidelijke toekomst voor de verenigingen.

Het Klooster wordt voor 1 miljoen euro verkocht aan een groep investeerders, die slechts voor tien jaar ruimte hoeven te verhuren aan de huidige verenigingen in het Klooster. Er worden 30 zorgappartementen gerealiseerd voor ouderen en kwetsbare jongeren, maar die mogen na tien jaar op de vrije markt worden verkocht. Als de huidige verenigingen eerder weggaan of minder ruimte gebruiken, mogen meer appartementen bijgebouwd worden. Een lucratieve belegging dus.

Verkoopwaarde

De verkoopwaarde van Het Klooster is in 2015 vastgesteld op 1,5 miljoen. Volgens de geraadpleegde taxateur is dit bedrag nu - vier jaar later - zeker hoger. Wat de huidige verkoopwaarde is, is niet bekend omdat het college geen nieuwe taxatie wilde laten uitvoeren. Er zijn schattingen die richting de 2 miljoen wijzen. De gemeente derft dus mogelijk 1 miljoen euro aan opbrengst. Daar komt nog 5 tot 6 ton aan diverse exploitatiebijdragen, garanties en subsidies bij. Te betalen door de gemeente.

Wie die investeerders zijn, moet overigens geheim blijven tot alles rond is. Dat geldt ook voor hun visie op Het Klooster en de huurprijzen die de verenigingen moeten gaan betalen. Allemaal geheim tot er geen weg terug meer is. En dat is ronduit vreemd. Gebruikelijk is dat bekend wordt gemaakt wie of welk bedrijf grond voor bijvoorbeeld woningbouw of gebouwen van de gemeente koopt. En dat hoort ook, want de gemeente is een openbaar en publiek orgaan. Alles is eigendom van de burger.

Ligt er een goed en onderbouwd en extern door onafhankelijke deskundigen getoetst voorstel? Helaas, na een eerste bespreking in de gemeenteraad in juli 2018 bleef het bijna een halfjaar stil. Pas vijf dagen voor de vergadering op 18 december 2018 werd het voorstel aan de raad gestuurd. Een groot deel van de informatie ook nog eens onder geheimhouding. De gemeenteraad heeft dus nooit vrijuit in het openbaar over dit voorstel kunnen spreken. Inwoners en verenigingen hebben belangrijke informatie dus ook nooit vooraf kunnen lezen. Ons inziens is de democratie in Waalre ver te zoeken.

Bezwaar

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken en hebben - samen met de PvdA - aangedrongen op een goede onderbouwing en externe toetsing. Is dit het beste voorstel? Waar liggen de risico's? Zijn er ook andere mogelijkheden met meer zekerheid? Waarom zijn de woningbouwverenigingen bijvoorbeeld nooit benaderd?

Belangrijke vragen als klopt het voorstel financieel en juridisch, wat gebeurt er na tien jaar met de verenigingen en waarom mogen de zorgappartementen na die periode worden verkocht, blijven onbeantwoord. Er ligt geen enkel rapport of advies. De wethouder kwam tijdens de raadsvergadering niet verder dan dat 'er is gebeld en gemaild' met de huisadvocaat.

En hoe zit het met de aansprakelijkheid? Er wordt door de investeerders een kerstboom aan stichtingen, BV's en CV's opgezet. Wat wij hierover lezen stelt ons niet gerust, maar we konden hier tijdens het debat in de raad geen vragen over stellen. Het is immers geheim en met openbaarmaking riskeren raadsleden vervolging door de rijksrecherche.