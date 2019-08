Razendsnel had de wildvreemde dader de klus geklaard

ColumnEventjes lag een hand op mijn rug. Ik sloeg er niet echt acht op, want ik stond in een drukke festivaltent naar een band te kijken. Tot ik ineens voelde dat mijn beha los was. Razendsnel had de wildvreemde dader de klus geklaard, door mijn T-shirt heen.