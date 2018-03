Screening kan juist lijdensweg voorkomen

Column Volksparlement Rojava, mooi en indrukwekkend

24 maart Met de kou in het vooruitzicht had ik vorige week zaterdag lekker een dagje binnenblijven gepland met kranten, thee en sloffen. Maar niks daarvan. Het Volksparlement van Rojava werd geopend in het Van Abbemuseum. Ai, vergeten. Klonk ook niet echt heel gezellig, maar toch, ik heb al eerder een column over Rojava geschreven en sindsdien heeft het mijn aandacht. Er naar toe dus.