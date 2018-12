Skaten is sport, topsport zelfs, en geen cultuur

Skaten heeft in Eindhoven een lange geschiedenis, die teruggaat tot de buitengewoon enthousiaste knapen en meiden die op en bij de beeldengroep op de Piazza naast De Bijenkorf een mooie skatescene creëerden. We hebben het over de jaren zeventig. Korter geleden, bijna tien jaar, werd bij de presentatie van weer maar eens een cultuurnota, het begrip urban nieuw leven ingeblazen. Sindsdien staat het overal hoog op de agenda. Terecht; het is onlosmakelijk verbonden met de stad.

Niet voor niets is urban opgenomen in de zogeheten Brainport-enveloppe. Die wereldwijde (sub)cultuur - waar sport en muziek versmelten - is belangrijk voor de stad. Uit de aanvraag: 'Eindhoven heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in de brede basis van educatie en wijkgericht aanbod en is wereldwijd bekend als broedplaats van internationale toptalenten. Met een state of the art voorziening op Strijp-S wordt de aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven vergroot en krijgt zijn centrumstad de kans grotere internationale evenementen te organiseren'. Het rijk heeft daar vier miljoen euro voor over, en dan hebben we het vooral over de nieuwe accommodatie Area040 op Strijp-S.

Artistieke component

Die instelling, een bundeling van Area 51 skatepark en 040 BMX-park, krijgt voor komend jaar 134.417 euro subsidie van Stichting Cultuur Eindhoven (SCE), zo is deze week bekendgemaakt. Voor 2020 wordt voor Area 040 136.434 euro uitgetrokken. Het is de instelling van harte gegund en - nogmaals - het is belangrijk voor de stad. Wat mij stoort is dat de skate- en BMX-stichting wordt betaald uit een kunst- en cultuurpot. Ook de commissie zelf, die oordeelt over het toekennen of afwijzen van subsidies, schrijft in haar advies: 'Ze mist echter in de aanvraag een beschrijving van de culturele activiteiten. Hoewel de artistieke component ontbreekt ziet ze voldoende kwaliteit en vakmanschap in de aanvraag.'

Dus, hoewel de cultuur schittert door afwezigheid, wordt wel positief geoordeeld. Dat kun je op zijn minst vreemd vinden. Sterker: skateboarden en BMX-freestyle is sport. Topsport zelfs, zo valt te lezen in hetzelfde advies, want men speelt in Area 040 zelfs in op de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo. Fantastisch, maar daarom zou de instelling voor subsidie te rade moeten gaan bij een sportfonds van de gemeente. En niet bij een kunst- en cultuurfonds dat structureel wordt overvraagd. Nu maakt de geldelijke steun vanuit de SCE aan urban maar een klein deel uit van het geheel (rond één procent), maar het gaat mij om het principe dat een puur sport-gerelateerde instelling niet vanuit een kunst- en cultuurpot moet worden gesteund. Nee, ik wil niet vasthouden aan de meer traditionele, gecanoniseerde kunstvormen en nee, ik wil ook zeker niet voorbijgaan aan de noodzaak om zo vaak als nodig te vernieuwen. Juist kunst en cultuur hebben daar baat bij.

Urban

En mijn opvatting houdt niet in dat alle urban-aanvragen naar een ander kanaal moeten worden gewezen, want urban heeft wel degelijk raakvlakken met kunst en cultuur. Het HipHopLab 040 bijvoorbeeld, het Emoves-festival, het STRP Festival, Baltan, de Dutch Design Week, de vele graffiti-uitingen en zelfs Glow, het heeft veel (of iets minder) met urban en alles met kunst- en cultuur van doen en hoort dus thuis bij het SCE.