Stembureau, aardige snabbel

Column Hondenhaar in de heg, geliefd bij de pimpelmees

9 april Een paar weken geleden hebben we het zachte haar van onze ouwe hond weer eens gekamd. Het wordt wel steeds grijzer maar het is zacht als mos. Omdat het voorjaar is hebben we het boven in de heg gehangen. We weten dat de vogels dat wel kunnen waarderen.