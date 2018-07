Stemmen geteld, politici offline? Niks daarvan

OpinieDe auteur van dit artikel, Roland Janssen, is voorzitter van het CDA Geldrop-Mierlo. Met verbazing las hij het artikel van Jelle Krekels (maandag 16 juli) over de politieke rust op de social media na de verkiezingen.

Het CDA Geldrop Mierlo is na de verkiezingen geenszins van de aardbodem verdwenen. De partij vindt het de plicht van de gekozen politici om het electoraat op de hoogte te blijven ouden.

Ik vroeg me ook af hoe groot die steekproef waarover Jelle Krekels schrijft dan wel is geweest als alleen de gemeenten Laarbeek en Oirschot worden genoemd. Maar los daarvan deel ik de visie van het artikel en de mening van Lotte Willemsen die er voor pleit de social media na de verkiezingen vooral duurzaam in te zetten.

Het CDA in Geldrop Mierlo is dus niet offline. Wij vinden het de plicht van de gekozen politici om aan het electoraat continue duidelijk te maken wat ze doen met het vertrouwen dat ze van de kiezers hebben gekregen. Het zijn volksvertegenwoordigers en geen eenlingen die er een interessante hobby op na houden. En als partij die deze volksvertegenwoordigers heeft gerekruteerd, helpen we daaraan heel actief mee.

Het CDA in Geldrop Mierlo was vroeger ook niet zo mededeelzaam, dat geef ik eerlijk toe. Maar communicatiedeskundigen die deel uitmaken van ons bestuur (we hebben er drie!) overtuigden ons al snel welke rol de politici in de samenleving hebben en hoe ze goed en snel met de achterban kunnen communiceren.

Sterker nog: we hebben in de afgelopen vier jaar gebouwd aan een systeem waarin we communicatielijnen naar boven en naar beneden hebben gecreëerd. En niet alleen via de social media.

Interbellum

Onze communicatiedeskundigen stelden dat politiek mensenwerk is en dat juist afstandelijkheid moet worden voorkomen. Onbekend maakt onbemind, was hun stelling. Onder het motto dat politiek van ons allemaal is en dat we allemaal in de gelegenheid moeten zijn daarop invloed uit te oefenen, hebben we een ‘Interbellumcampagne’ bedacht. Het woord interbellum verwijst naar de betrekkelijke rust tussen twee oorlogen in. Hier bedoeld als de traditionele verkiezingsstrijd.

Campagne

Onze ‘Interbellumcampagne’ is een mix van social media, traditionele media en evenementen. Vooral dat laatste heeft een open en interessant karakter. Geen beladen thema’s, maar onderwerpen die in de publieke belangstelling staan. En dan vooral zonder propagandistisch karakter, want politiek is van iedereen.

Door de mensen op te zoeken en naar ze te luisteren, sta je als politicus ook veel sterker in je schoenen. Ik begrijp heel goed dat je voor een dergelijke campagnemensen nodig hebt. Maar wonderwel beschikt het CDA Geldrop-Mierlo over een dynamisch team en netwerk dat het vooral leuk vindt om zo’n campagne ten uitvoer te brengen.